賴清德接見法國友台小組　主席代轉馬克宏聲明：法對台政策沒變

▲副總統賴清德接見「法國國民議會友台小組主席博多黑議員訪團。（圖／總統府提供）



記者陳家祥／台北報導

副總統賴清德18日上午接待法國國會友台小組主席博多黑（Eric Bothorel）議員訪團，他在致詞時提到，當前世界正面臨極權主義崛起的威脅，台灣站在面對極權主義的第一線，會堅定地捍衛主權、維護民主、自由、人權等價值。而博多黑則提到，來台前曾拜會總統馬克宏，並轉達馬克宏訊息，強調法國對台政策方向沒有改變，持續與台灣合作的意願不變。

賴清德說，台灣非常珍惜與法國國民議會，尤其是友台小組的情誼。國民議會於2021年11月通過史上第一個支持台灣加入國際組織的決議；立法院游錫堃院長於去年7月以及蔡其昌副院長於今年4月，分別率團前往法國國會訪問時，也都受到大家的熱烈歡迎。

賴清德表示，台灣非常感謝法國政府對台海穩定的支持，包括在G7多邊元首峰會、G7外長會議，或是法美及法英雙邊領袖峰會、法日及法澳2+2部長會議中，都公開揭示台海和平穩定的重要性，「台海的穩定攸關印太的和平，也攸關世界的永續發展，請法國未來給予更多支持」，法國與台灣雖距離遙遠，但都共享民主價值，並追求自由、平等、博愛等精神。

賴清德也以法國近代民主發展歷程維例，1789年法國大革命推翻君主專政、還權於民，加上盧梭、孟德斯鳩等大思想家，推動全世界新的社會文明，造福法國，也嘉惠全世界，台灣亦受益其中。法國對世界的貢獻令人欽佩。

賴清德認為，當前世界正面臨極權主義崛起的威脅，台灣站在面對極權主義的第一線，會堅定地捍衛主權、維護民主、自由、人權等價值。我們希望能與世界民主盟友，共同捍衛區域的穩定及和平。極權主義的擴張是全世界共同面臨的問題，「沒有一個國家是局外人」。我們非常希望全世界能發揮法國大文豪大仲馬著作《三劍客》的精神，「One for all, all for one」，相信只要大家團結，一定可以讓世界的和平穩定發展。

賴清德指出，具體做法包括經濟及安全等合作。他非常高興看到法國「液空集團」（Air Liquide）跟台灣「台積電」加強合作，也樂見法國電力再生能源公司（EDF Renewables）跟台灣廠商聯合開發，推動台灣風電產業。並盼未來能深化雙方經濟合作，加強兩國經貿關係。如果彼此經濟合作緊密、建立互信，相信會更有實力來面對安全問題。

而博多黑致詞時則說，此行有助增進台法關係。最重要的是，來台前他曾拜會總統馬克宏（Emmanuel Macron），總統請他轉達以下訊息。馬克宏總統重申與台灣人民的友誼，對台政策的路徑或方向沒有改變，法國持續支持兩岸現狀，持續與台灣合作的意願不變。並將力求謹慎、避免更動方向，避免最壞情況發生是未來的唯一選擇。

博多黑主席認為，所謂的現狀是代表台灣對民主的追求，並進一步強化台法與台歐的合作關係。作為法國人，自從大革命之後，即區分了威權和民主體制的不同，而他們顯然會選擇民主並與民主國家合作。