嘉義大埔偏鄉資源不足　縣府醫療整合中西牙醫12專科進駐

▲▼ 嘉義縣縣政座談整合醫療服務進駐大埔鄉，提供12科別照料鄉親需求 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉位處偏遠山區，唯一醫療機構為當地衛生所，衛生局積極爭取「IDS整合醫療服務計畫」，提供24小時緊急醫療照護，從公共衛生到醫療，成功整合中、西、牙醫等12專科陸續進駐，媲美小型綜合醫院的服務。 111年獲嘉義縣「政府服務獎」第2名的佳績，縣長翁章梁率一級主管至大埔召開縣政座談會，與衛生局長趙紋華深入基層瞭解鄉民需求，勉勵大埔鄉醫護團隊辛勞付出。

大埔鄉衛生所缺乏常駐醫師，從山區到平地就醫車程達1小時以上，為照護偏鄉民眾，嘉義縣衛生局91年起結合健保署IDS計畫，輔導大林慈濟醫院進駐大埔鄉衛生所設立醫療站，提供全天候24小時醫療服務，除一般疾病緊急醫療，結合衛生所公衛服務，提供全方位照護，曾有72歲婦人遭毒蛇龜殼花咬傷，由衛生所及醫療站聯手及時救治，施打血清保住性命。

大埔鄉人口外流，老化及慢性疾病比例高，鄉親多以務農為生，下背痛及肩頸痠痛問題經常出現，衍生中醫、復健需求。衛生局與大林慈濟醫院合作，在醫療站開設中醫門診、復健科及物理治療，考量鄉內無牙科診所，除於衛生所設置牙科診療台，同步連結奇美醫院牙科駐診，迄今成功整合大林慈濟及台南奇美2大醫院共12專科陸續進駐，打造媲美小型醫院的多科照護服務。

趙紋華表示，大埔鄉衛生所在人力及資源不足的情況下，仍積極深耕公共衛生服務，從預防保健服務、社區疫苗、到宅居家醫療及長期照護服務，以民眾利益為優先。新冠肺炎疫情期間負責疫苗接種、疫調、電話關懷，也同步販售快篩試劑、發口罩等工作，111年獲嘉義縣「政府服務獎」第2名，勉勵衛生所全體同仁辛勞付出。