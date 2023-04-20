　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

嘉義大埔偏鄉資源不足　縣府醫療整合中西牙醫12專科進駐

▲▼ 整合醫療服務進駐大埔鄉 12科別照料鄉親需求 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣縣政座談整合醫療服務進駐大埔鄉，提供12科別照料鄉親需求 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉位處偏遠山區，唯一醫療機構為當地衛生所，衛生局積極爭取「IDS整合醫療服務計畫」，提供24小時緊急醫療照護，從公共衛生到醫療，成功整合中、西、牙醫等12專科陸續進駐，媲美小型綜合醫院的服務。 111年獲嘉義縣「政府服務獎」第2名的佳績，縣長翁章梁率一級主管至大埔召開縣政座談會，與衛生局長趙紋華深入基層瞭解鄉民需求，勉勵大埔鄉醫護團隊辛勞付出。

▲▼ 整合醫療服務進駐大埔鄉 12科別照料鄉親需求 。（圖／嘉義縣政府提供）

大埔鄉衛生所缺乏常駐醫師，從山區到平地就醫車程達1小時以上，為照護偏鄉民眾，嘉義縣衛生局91年起結合健保署IDS計畫，輔導大林慈濟醫院進駐大埔鄉衛生所設立醫療站，提供全天候24小時醫療服務，除一般疾病緊急醫療，結合衛生所公衛服務，提供全方位照護，曾有72歲婦人遭毒蛇龜殼花咬傷，由衛生所及醫療站聯手及時救治，施打血清保住性命。

▲▼ 整合醫療服務進駐大埔鄉 12科別照料鄉親需求 。（圖／嘉義縣政府提供）

大埔鄉人口外流，老化及慢性疾病比例高，鄉親多以務農為生，下背痛及肩頸痠痛問題經常出現，衍生中醫、復健需求。衛生局與大林慈濟醫院合作，在醫療站開設中醫門診、復健科及物理治療，考量鄉內無牙科診所，除於衛生所設置牙科診療台，同步連結奇美醫院牙科駐診，迄今成功整合大林慈濟及台南奇美2大醫院共12專科陸續進駐，打造媲美小型醫院的多科照護服務。

▲▼ 整合醫療服務進駐大埔鄉 12科別照料鄉親需求 。（圖／嘉義縣政府提供）

趙紋華表示，大埔鄉衛生所在人力及資源不足的情況下，仍積極深耕公共衛生服務，從預防保健服務、社區疫苗、到宅居家醫療及長期照護服務，以民眾利益為優先。新冠肺炎疫情期間負責疫苗接種、疫調、電話關懷，也同步販售快篩試劑、發口罩等工作，111年獲嘉義縣「政府服務獎」第2名，勉勵衛生所全體同仁辛勞付出。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
桃機招人「起薪最高7.4萬」！　無經驗可
台灣人峇里島猝逝！　死者是「資深調查官」
父親遺體放榮總冰櫃11年　高大成曝冰屍狀態
3水庫大進補！　自來水公司：有助解除旱象
快訊／台積電投資高雄「計畫調整」　高市府回應
《食神》唐牛現蹤西門町！　「沒戴口罩」被計程車拒載
快訊／連2天被開槍掃射！新北警察局長怒了：今晚全市大掃黑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

美國姊妹市庫比蒂諾市長魏虹拜會　高虹安：盼友誼長存

雲林強降雨、雷擊　張麗善勘查東勢台西積水情形

南投老農職業傷害就醫復健困難　扶輪社捐偏鄉復健設備

還有名額！台東猴痘疫苗接種意願登記　符合資格者請儘速預約

斗六市停車場用地變更案通過　雲林銀光樂活園區開發啟動

雲林二監丙級喪禮服務技能班　變身「送行者」受刑人更重視生命

嘉義基督教醫院65周年慶　開辦「愛抵嘉基」社福創意成果展

嘉義大埔偏鄉資源不足　縣府醫療整合中西牙醫12專科進駐

台東112年「土水繪本親子說故事」活動　即日起開始報名

來自花蓮好心情！文旦精油亮相　縣長徐榛蔚：支持在地買就對了

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

林心如打羽毛球超ㄎ一ㄤ 郭雪芙刷燒焦鍋：怨念好重

老師穿短裙跟學生尬舞　扭電臀洩火辣曲線！

轎車違規迴轉害重機險撞！　騎士追上1拳擊碎擋風玻璃

最強春雨全台連炸3天！　中南部「紅到發紫」

男愜意躺椅「黑熊突亂入」　對看3秒嚇傻：何時來的？

美國姊妹市庫比蒂諾市長魏虹拜會　高虹安：盼友誼長存

雲林強降雨、雷擊　張麗善勘查東勢台西積水情形

南投老農職業傷害就醫復健困難　扶輪社捐偏鄉復健設備

還有名額！台東猴痘疫苗接種意願登記　符合資格者請儘速預約

斗六市停車場用地變更案通過　雲林銀光樂活園區開發啟動

雲林二監丙級喪禮服務技能班　變身「送行者」受刑人更重視生命

嘉義基督教醫院65周年慶　開辦「愛抵嘉基」社福創意成果展

嘉義大埔偏鄉資源不足　縣府醫療整合中西牙醫12專科進駐

台東112年「土水繪本親子說故事」活動　即日起開始報名

來自花蓮好心情！文旦精油亮相　縣長徐榛蔚：支持在地買就對了

快訊／對決于美人！吳沛憶投入中正萬華選戰　「用年輕力量改變地方」

英勇漁民3秒壓制嫌！　日相岸田22日「重返和歌山」當面致謝

北富銀申請設立澳洲雪梨分行　金管會准了！

《寶可夢 朱紫》最強火爆獸登場　黑色太晶團體戰4／21開打

中駐星大使現身侯友宜下榻飯店！　新北高層澄清：絕無與侯見面

承接「小清新」文姿云奪金希望　教練看好辜翠萍人來瘋

暑假日本機票調降！虎航「平均降幅2千元」　專家統整降價時段

台積電投資高雄不變！他點名4藍營議員「成天唱衰」：一個都別跑

桃園2工人遭風吹落10層摔死　安全帶未掛母索上...勞檢處勒令停工

華梵舉辦「蘭亭詠」書法展　重啟兩岸疫後文化交流

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

地方熱門新聞

台中豪雨「馬路變紅河」景象曝！　民眾涉險硬闖

南投縣111年生態給付參與農民近4成拍到石虎

桃園環保局招考450名清潔隊員　5/1起報名

熄燈3年！苗栗地標「新東大橋」雨中點燈

學術雙科奪冠！羽球美少女運動獨招上中山大學

安平警力逮香油錢竊賊

肉羹老店飄香71年　4月底吹熄燈號

10年擴張全台西部　外來種斑腿樹蛙現蹤花蓮

花蓮垃圾去處　台泥氣化爐7月試運轉

台中第一警分局推出Q版限量護身符

節水10%未達標！台南359家用水大戶水表鉛封

嘉義縣防疫車隊4/15解除徵用

南投103人預約接種猴痘疫苗

更多熱門

相關新聞

陳佩琪：塵爆傷患為整個台灣受難

陳佩琪：塵爆傷患為整個台灣受難

新北市八仙樂園意外造成近500人輕重傷，同時帶走2條年輕的性命，台北市長柯文哲的夫人陳佩琪3日在臉書發文表示，疾病、意外充斥整個社會，每當意外發生時，大家就會去檢討改進，這次的傷患和家屬，「您們是為整個台灣受難」。

關鍵字：

嘉義大埔鄉醫療整合

讀者迴響

熱門新聞

快訊／ASTRO文彬在自家身亡！得年25歲

即／當街掃射51槍！17歲槍手「犯案3分鐘投案」

快訊／國家警報響！　大雷雨襲4縣市

鹿港天后宮也淹水！廟埕變池塘　天公爐、神桌全泡湯

即／新北黑衣男當眾掃射當鋪！悠閒搭小黃離去

梁云菲發聲！還原影片內幕「那時短髮也單身」

巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」！正確讀音曝

牙齒痛！她衝急診…下秒當醫生面「死掉了」

豪雨狂炸　湍急紅河滾滾而下影像曝

即／台中80公車司機集體請假！學生等嘸車傻眼

羅志祥為報恩不急生小孩！

ASTRO文彬疑輕生「送醫不治」　靈堂在峨山醫院父母、妹妹都在場

ASTRO文彬驟逝「車銀優緊急趕回南韓」！

貨車對撞一路輾　整條路行人消失

三上悠亞崩潰哭！　導演、男優被封殺

更多

最夯影音

更多
梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」

梁云菲私密影片外流：真的很害怕！　前後任男友發聲...金剛怒「不是我」
國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

國中弟園遊會炒飯秀絕技　大火快炒、翻鍋都難不倒

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

高雄振天宮現神秘巨鞋印　廟方調監視器未見人影！

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

徐乃麟愛孫睡翻「雷都打不醒」　曝「曾有4個孩子」：很痛苦的決定

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

老師穿短裙跟學生尬舞 扭電臀秀火辣曲線

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面