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夢時代寵愛媽咪推聚餐、蛋糕早鳥預購優惠　全館指定消費滿3000送400

歡慶母親節 夢時代推聚餐、蛋糕早鳥預購優惠（圖／夢時代提供）

▲4月20日至5月1日，夢時代全館指定消費滿3,000元送400元，搭配指定支付最高回饋23%。

圖、文／夢時代提供

迎接母親節，夢時代暨統一時代百貨高雄店於4月20日至5月14日舉辦為期25天的「Love mom」檔期，首12日全館指定櫃位當日消費滿3,000元送400元電子特別券，指定精名品或家電櫃位當日消費滿3,000元送300元電子特別券；持icash Pay或icash2.0單一支付消費當日滿6,000元加送300元電子抵用券（數量有限，送完為止）。此外，如於夢時代或統一時代百貨高雄店指定櫃位以icash Pay綁定華南夢時代聯名卡支付消費達指定門檻，最高回饋5%館內刷卡金（活動期間正附卡合併計算，回饋上限6,500元），合計整體回饋最高達23%，邀請民眾至夢時代，將6,000元放大消費，與親愛媽咪、家人歡慶佳節！

夢時代「Love mom」檔期集結化妝保養、實用家電及美味餐廳蛋糕，推出限量組合。如LANCOME絕對完美玫瑰霜發燒組，限量特價7,200元；另有SKII潔膚特惠組、KIEHL'S全能新生修護雙效組、M.A.C妝前潤色保養組等限量優惠組合，讓媽咪擁有好膚質、好氣色！天氣漸熱，全館祭出眾多適合獻給媽咪平日保養、出遊約會的節令好物，如SHISEIDO防曬無敵組原價9,300元、限量特價2,790元，還有GUERLAIN花草水語陽光甜橘淡香水禮盒等，皆是聰明消費、放大6,000元的好選擇！

歡慶母親節 夢時代推聚餐、蛋糕早鳥預購優惠（圖／夢時代提供）

▲夢時代推出一系列餐飲、伴手禮與蛋糕優惠。圖為星巴克推出夢幻視覺系「檸檬莓果漸層蛋糕」。

夢時代觀察，民眾偏好以聚餐、送禮孝親搭配蛋糕慶祝母親節，看準此商機，推出一系列餐飲、伴手禮與蛋糕優惠。B1樓CupiCho特選Diva Life迷你小提包巧克力2入組禮盒，特惠價999元；B1樓華齊堂五星級官燕盞6入磚特價買一送一；4月20日起指定伴手禮店櫃消費滿6,000元還可獲贈開飯川食堂200元抵用券（限量70份）。7樓帕泰家、6樓BELLINI Pasta Pasta、及2F老乾杯等館內眾多知名餐廳也提供適合家庭享用的母親節特惠套餐，即日起即可預訂。與此同時，星巴克推出夢幻視覺系「檸檬莓果漸層蛋糕」，COLD STONE首次聯名三麗鷗人氣角色「花花大耳狗蛋糕」，Häagen-Dazs有優雅高貴氣質的「花帽綻放蛋糕」，心之和歡慶母親節，購買兩顆以上6吋重乳酪蛋糕可享9折優惠。

歡慶母親節 夢時代推聚餐、蛋糕早鳥預購優惠（圖／夢時代提供）

夢時代表示，本次「Love mom」檔期，好評再推出「卡娜赫拉的小動物」系列來店禮，於4月20日、4月27日、5月4日、5月11日依序為「保鮮碗三入組」、「手開摺疊傘」、「擦手巾二入組」及「可愛湯杯碗」，持夢時代會員卡於全館指定店櫃消費滿600元同卡號發票並扣抵6點夢時代會員OPEN POINT點數即可輕鬆獲得，粉絲們千萬別錯過了！

歡慶母親節 夢時代推聚餐、蛋糕早鳥預購優惠（圖／夢時代提供）

歡慶母親節 夢時代推聚餐、蛋糕早鳥預購優惠（圖／夢時代提供）

▲「卡娜赫拉的小動物」系列來店禮－手開折疊傘。

歡慶母親節 夢時代推聚餐、蛋糕早鳥預購優惠（圖／夢時代提供）

▲「卡娜赫拉的小動物」系列來店禮－保鮮碗。

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關鍵字：

母親節夢時代統一時代百貨

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