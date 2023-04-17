普發6000商機！電商5大品類熱賣　母親節買氣提前引爆

▲普發6千元、母親節又即將來臨，不少人已開始為母親節送禮做準備。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

瞄準全民普發6,000元以及即將到來的母親節，線上線下通路有不少優惠活動來搶這波商機，網購業者就公布近一週消費者主要購買5大品類，除了補貨囤貨或是趁機犒賞自己，不少民眾也為送禮做準備，幫婆婆媽媽買禮物，熱銷排行榜就反應出母親節買氣提前引爆。

普發6,000元讓母親節商機提前發酵，東森購物網主打「Shopping！我的超人媽咪！」將於4/18起暖場開跑，除了推出挑戰任務、免費遊戲、訂單遊戲等一系列活動，這次特別搭上現在最夯的AI話題，會員只要使用AI繪圖畫出心目中的超人媽咪參與投稿，可額外獲得100枚東森幣，前100名投稿加碼再送100枚樂透金，還有機會把律動機或美妝組合等大獎帶回家，而每日完成投票支持喜歡的作品，亦可獲得12枚東森幣。

▲東森購物網「Shopping！我的超人媽咪！」母親節暖場活動將於4/18起開跑。（圖／東森購物網提供）

同樣受惠普發商機，PChome 24h購物統計站上近一週5大熱銷品類，依序為3C、家電、生活日用、戶外運動及美妝保養，在普發6,000元加乘下，除了高回購率的衛生紙、礦泉水等生活日用品，高單價商品如石頭掃地機器人S8、任天堂Nintendo Switch薩爾達傳說也成為近期消費者的選購重點，而旅遊熱度持續攀升，也帶動The North Face、GARMIN、NIKE等戶外運動用品的選購潮。

此外，母親節禮物首選的美妝保養在近期同樣受到消費者喜愛，尤其大眾運輸今起正式迎接脫罩，助攻臉部保養品、唇膏等需求增加，不僅成為PChome 24h購物熱銷排行榜第五名，觀察近一週搜尋量更較上週成長40%，推估不少消費者已開始為母親節送禮做準備，要來收買婆婆媽媽的心。

博客來也發現美妝商品買氣提前增溫，4月起已較平日成長2～3成，在換季、出遊潮的帶動下，抗敏、防曬商品備受關注；「黃金」具備保值、抗通膨特性，今年第一季銷售表現較去年同期業績成長3成以上，「金飾」躍升為母親節送禮熱門選項。