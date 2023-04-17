　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

普發6000商機！電商5大品類熱賣　母親節買氣提前引爆

博客來母親節「寵愛計畫」（圖／博客來提供）

▲普發6千元、母親節又即將來臨，不少人已開始為母親節送禮做準備。（圖／博客來提供）

記者洪菱鞠／台北報導

瞄準全民普發6,000元以及即將到來的母親節，線上線下通路有不少優惠活動來搶這波商機，網購業者就公布近一週消費者主要購買5大品類，除了補貨囤貨或是趁機犒賞自己，不少民眾也為送禮做準備，幫婆婆媽媽買禮物，熱銷排行榜就反應出母親節買氣提前引爆。

普發6,000元讓母親節商機提前發酵，東森購物網主打「Shopping！我的超人媽咪！」將於4/18起暖場開跑，除了推出挑戰任務、免費遊戲、訂單遊戲等一系列活動，這次特別搭上現在最夯的AI話題，會員只要使用AI繪圖畫出心目中的超人媽咪參與投稿，可額外獲得100枚東森幣，前100名投稿加碼再送100枚樂透金，還有機會把律動機或美妝組合等大獎帶回家，而每日完成投票支持喜歡的作品，亦可獲得12枚東森幣。

東森購物網母親節活動（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「Shopping！我的超人媽咪！」母親節暖場活動將於4/18起開跑。（圖／東森購物網提供）

同樣受惠普發商機，PChome 24h購物統計站上近一週5大熱銷品類，依序為3C、家電、生活日用、戶外運動及美妝保養，在普發6,000元加乘下，除了高回購率的衛生紙、礦泉水等生活日用品，高單價商品如石頭掃地機器人S8、任天堂Nintendo Switch薩爾達傳說也成為近期消費者的選購重點，而旅遊熱度持續攀升，也帶動The North Face、GARMIN、NIKE等戶外運動用品的選購潮。

此外，母親節禮物首選的美妝保養在近期同樣受到消費者喜愛，尤其大眾運輸今起正式迎接脫罩，助攻臉部保養品、唇膏等需求增加，不僅成為PChome 24h購物熱銷排行榜第五名，觀察近一週搜尋量更較上週成長40%，推估不少消費者已開始為母親節送禮做準備，要來收買婆婆媽媽的心。

博客來也發現美妝商品買氣提前增溫，4月起已較平日成長2～3成，在換季、出遊潮的帶動下，抗敏、防曬商品備受關注；「黃金」具備保值、抗通膨特性，今年第一季銷售表現較去年同期業績成長3成以上，「金飾」躍升為母親節送禮熱門選項。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

►娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
恐怖瞬間曝！新竹23歲騎士猛撞貨車　腿扭曲一地血慘死
快訊／8人割包皮被帶走！　VIP手術價碼曝光
2波鋒面接力！春雨強襲「全台中獎」　雨勢最猛烈時間出爐
「年收300多萬」沒女友　女醫4點神解！一票人笑歪
哈林「帶隊環島」　竟和卜學亮當場吵架：不會聯絡了！
8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」
快訊／40歲女塔關山墜30m深崖！　躺谷底已斷氣
Rosé、姜棟元熱戀？　YG二度聲明

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

【染髮掉色太困擾】6招解決惱人問題　幫助髮色持久不褪色！

肯德基祭5款點心「+1元多1件」！搶攻普發優惠　摩斯禮盒最高省6千

普發6000商機！電商5大品類熱賣　母親節買氣提前引爆

達美樂開賣「披薩便當」CP值爆表！1主餐+2副食　首波5千盒免費吃

8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」限定10天吃

超商首創「2款低碳植米飯糰」！加了摃丸、溏心蛋　4／19限定開吃

每年母親節都要煩惱一次？網友孝親送健康大禮　搶當早鳥再賺滿回饋

搶喝10元美式、半價拿鐵！　8大品牌「免費租借循環杯」服務來了

100%紐西蘭純淨乳源「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」　冰沖熱沖「即溶好喝」全家大小都愛的醇濃美味

有香菜花生蛋糕、鹹甜奶蓋蛋糕！　「百款母親節蛋糕」超商限定吃

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

孫測試臨場反應能力！ 騙不倒阿嬤只好耍詐XD

侯佩岑喝ㄎㄧㄤ狂盧「不想回家」XD　唐綺陽曝直播後實況：好可愛♥️

男3度穿警察制服路上晃　正牌警勸循正常管道考試

家犬躺車道曬太陽遭輾腳　飼主PO網卻逆風：沒牽繩

辣妹舞者記錄跳舞日常　站上吉普車頂遶境拜廟

【染髮掉色太困擾】6招解決惱人問題　幫助髮色持久不褪色！

肯德基祭5款點心「+1元多1件」！搶攻普發優惠　摩斯禮盒最高省6千

普發6000商機！電商5大品類熱賣　母親節買氣提前引爆

達美樂開賣「披薩便當」CP值爆表！1主餐+2副食　首波5千盒免費吃

8口味任選！　必勝客「13吋大比薩下殺199元」限定10天吃

超商首創「2款低碳植米飯糰」！加了摃丸、溏心蛋　4／19限定開吃

每年母親節都要煩惱一次？網友孝親送健康大禮　搶當早鳥再賺滿回饋

搶喝10元美式、半價拿鐵！　8大品牌「免費租借循環杯」服務來了

100%紐西蘭純淨乳源「桂格嚴選醇濃全脂奶粉」　冰沖熱沖「即溶好喝」全家大小都愛的醇濃美味

有香菜花生蛋糕、鹹甜奶蓋蛋糕！　「百款母親節蛋糕」超商限定吃

欠稅欠繳罰款19萬！服刑酒駕犯不動產遭查封　託兄一次繳清

紙盒扔到牠的地盤　超萌貴賓秒變「氣炸肉丸」怒瞪爸：收好啦！

限塑3大政策將啟動　台南飲料店禁用塑膠杯最快10月上路

「狼人殺女神」吃雞塊突塞住！　像胃被重擊痛到難以呼吸：差點掛了

拿空氣槍閒晃！汐止無業男射破娃娃機玻璃　10分鐘就落網

台劇再創「模仿犯」　資誠：文創法修正可助攻產業發展

基隆全中運代表隊授旗聖火傳遞　副市長邱佩琳期勉小將旗開得勝

【染髮掉色太困擾】6招解決惱人問題　幫助髮色持久不褪色！

反對侵烏、批評普丁「犯叛國罪」　俄異議人士卡拉姆札重判25年

雷虎、漢翔漲太兇！　並列19檔注意股票

狗狗在客廳昏迷口吐白沫！　主人嚇死衝上前...笑到肚子痛

消費熱門新聞

限時4天開賣！超商超狂10元烏龍茶

速食店「免費送堡」只有5天！

肯德基「炸雞香香餐」限時57折

賣場限時人氣夯品下殺19元起！

超商夏季限定3款人氣涼麵回來了

珪藻土地墊買1送1！全台通路優惠快看

必勝客199大比薩限定10天吃！

醫：酒粕發酵返黑技術幫助逆轉髮齡

達美樂開賣「披薩便當」送出5千盒

仿冒太猖狂　憲哥親邀直播主站台打假

超商開賣「百款母親節蛋糕」！

別因低溫錯過孩子補鈣好時機！

超商首創低碳植米飯糰加摃丸、溏心蛋

超商獨家啤酒罐「打開是滿滿地瓜片」

更多熱門

相關新聞

每年母親節都要煩惱一次？網友孝親送健康大禮

每年母親節都要煩惱一次？網友孝親送健康大禮

母親節即將來臨，如何寵媽又過得有儀式感，讓很多人想破頭，其實不管送什麼，最重要的是滿滿心意，雖然距離節日還有一段時間，但有網友搶當早鳥，趁著活動促銷提前從網路上買好孝親禮，準備送上實用的保健品禮盒給媽媽，因為折扣下來很優惠，她也順勢幫自己補貨，一起買更划算。

超商開賣「百款母親節蛋糕」！

超商開賣「百款母親節蛋糕」！

領6千只想花掉？專家：買進負債

領6千只想花掉？專家：買進負債

名字「玫瑰珊玲」中一字龍蝦免費吃

名字「玫瑰珊玲」中一字龍蝦免費吃

助子女顧媽媽身體　埔榮提供自費健檢套餐

助子女顧媽媽身體　埔榮提供自費健檢套餐

關鍵字：

母親節普發6000網購電商好康優惠母親節送禮

讀者迴響

熱門新聞

刮光肛毛！男大生滲屎流湯「黏死屁股」臭到吐

關山嶺山拍到「神秘軍盔男」爆離奇　4天後真相曝光

女星金像獎「唸不出得獎者名」被轟

左轉卡卡…她補油門輾過！下車驚見1女爆頭慘死

最強春雨！　「紅通通」預測圖曝

女童餵食「超肥錦鯉」　網震驚：這什麼豬

女兵妻約同袍吃鮑魚！綠夫家裡撿威而鋼開吉

猴痘傳播難避免！專家2建議自保

癌末媽留潦草遺言　眾人解出6字當場鼻酸

鄭秀文奪影后「竟是穿H&M平價禮服」！網傻了

長榮航勤拖機出意外！A321機翼撞破波音777飛機機鼻　畫面曝光

「蝦子端上桌」準婆婆怒走人！媒人嗆：婚事免談了

直擊張立昂復出上工！

找跨性別網紅業配　百威母公司市值蒸發1600億

YG回應了！Rosé爆戀上大16歲姜棟元

更多

最夯影音

更多
婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷

婚禮被CUE！她「愛唱不唱」　下秒高音+拉MIC友模仿嘲諷
李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

李多慧Solo秀性感熱舞　脫衣露小蠻腰魅力爆發

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

台灣選手赴韓選秀遭嗆「去學韓文」　2PM祐榮重話：請反省..他台上哭了

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

悲劇...友結訓嗨翻狂奔　下秒被腳絆倒翻一圈XD

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

擎天崗遊客轉頭認真巴庫　下秒仍撞後方車路人看傻

熱門快報

熱舞大賽人氣王等你決定!!

熱舞大賽人氣王等你決定!!

投票決定臺大盃熱舞大賽人氣獎，抽Samsung Galaxy A54 5G等百項好禮，手刀投票去>

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面