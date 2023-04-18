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A好康！南紡購物中心加碼普發現金　母親節檔期滿6千送9百

▲南紡購物中心舉辦「神級撩媽術」母親節檔期促銷活動，聯手推出極致商品優惠，預購及正檔首7日可享消費滿6000元送900元高額回饋。（圖／記者林悅攝，下同）

▲南紡購物中心舉辦「神級撩媽術」母親節檔期促銷活動，聯手推出極致商品優惠，預購及正檔首7日可享消費滿6000元送900元高額回饋。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

親愛的媽咪，南紡把普發現金變多了！南紡購物中心20日至5月15日，舉辦「神級撩媽術」母親節檔期促銷活動，購物中心400多家國際知名品牌，聯手推出極致商品優惠，預購及正檔首7日可享消費滿6000元送900元高額回饋，再加碼滿額集心送、8大銀行加碼、點數大回饋等優惠，讓全家人陪媽媽開心購物歡度佳節。

南紡購物中心在A1館2樓VIP室，舉行「神級撩媽術」母親節檔期記者會，開場由台南「About Dancing Studio」舞蹈教室的3位老師進行走秀表演，身著館內品牌服飾的老師分別以芭蕾舞、嘻哈、爵士舞3種風格的舞蹈展現自我風格，並陸續揭曉本次母親節檔期的優惠活動；隨著走秀表演結束，南紡購物中心總經理莊景堯、副總經理楊鈵彥，穿著今年春夏流行的快時尚服飾上台，呈現出俐落簡約的時尚感，一同為全天下媽咪獻上祝福。

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▲南紡購物中心舉辦「神級撩媽術」母親節檔期促銷活動，聯手推出極致商品優惠，預購及正檔首7日可享消費滿6000元送900元高額回饋。（圖／記者林悅攝，下同）

莊景堯表示，隨著疫情的趨緩，口罩禁令也隨之解除，今年母親節媽媽將可自信展現美麗的容貌；南紡購物準備了國內外知名品牌的豐富商品，讓媽媽隨時掌握世界流行趨勢，加上滿6000元送900元的高額回饋，相信也是百貨界中相當划算的優惠，這些都是獻給媽媽最好的禮物，想犒賞媽咪辛勞的子女不妨把握此優惠，給媽媽一個最漂亮的母親節。

▲南紡購物中心舉辦「神級撩媽術」母親節檔期促銷活動，聯手推出極致商品優惠，預購及正檔首7日可享消費滿6000元送900元高額回饋。（圖／記者林悅攝，下同）

南紡購物中心「神級撩媽術」母親節檔期自20日起至26日進行預購，正檔期27日起至5月15日。預購及正檔期至A1、A2館指定店櫃消費滿5000元送500元商品抵用券(可累贈)、在A1館大家電及名品家具指定店櫃消費滿10000元送1000元商品抵用券(可累贈)；預購及正檔首7日，持會員紡卡於A1、A2館指定店櫃消費滿3000元送100元商品抵用券、在指定業種店櫃(不含大家電、家具及餐飲)消費滿6000元送100元商品抵用券(可累贈)，同時持南紡聯名卡於A1、A2館刷滿5000元送200元商品提貨單;也就是說，民眾只要消費滿6000元即可獲得900元。

▲南紡購物中心舉辦「神級撩媽術」母親節檔期促銷活動，聯手推出極致商品優惠，預購及正檔首7日可享消費滿6000元送900元高額回饋。（圖／記者林悅攝，下同）

南紡會員卡、聯名卡亦推出多重加碼回饋，預購期間持聯名卡刷滿35000元加送100元商品提貨單；預購及正檔期持會員卡消費享指定業種高單加碼回饋，滿額即贈商品抵用券、家電、足金串珠等好禮;持指定8大銀行卡於預購首4日刷滿40,000元加送400元商品抵用券、滿88000元再加送空氣清淨機，正檔首4日滿8000元加送100元商品抵用券；24日起至30日展開點數大回饋，期間會員點數350點可換200元商品抵用券、500點可換300元商品抵用券(APP限定)。

此外，全館即日起至5月15日舉辦「心心集樂趣 滿額集心送」，凡於A1、A2館指定店櫃消費滿1000元送1顆心(可累贈)，集滿指定心數可兌換商品抵用券、好物加價購兌換券、居家用品、保養品等好禮；5月5日推出滿額集心3倍送，5月11日起至15日則有滿額集心2倍送，想輕鬆達成兌換門檻的消費者可要把握機會，以上活動內容依現場公告為準。

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