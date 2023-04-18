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減輕媽媽負擔！母親節送5大熱門智慧家電　家事幫手、美容舒壓最受歡迎

Yahoo奇摩購物公開「母親節智慧家電熱銷榜」（圖／Yahoo奇摩購物提供）

▲智慧家電助媽媽們減輕家事負擔，是母親節熱門送禮選項之一。（圖／Yahoo奇摩購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

母親節即將到來，除了吃大餐、送蛋糕慶祝，想送禮寵愛媽媽或是想趁機犒賞自己，最近通路強推美妝、保健、家電等各種促銷優惠，消費者可以省錢買，其中，智慧家電助媽媽們減輕家事負擔、減緩疲勞，是熱門禮物選擇之一，網購業者進一步公布「母親節智慧家電Top5熱銷榜」，發現「家事幫手」與「美容舒壓」的智慧家電最受歡迎。

普發6,000元讓母親節商機提前增溫，東森購物網主打「Shopping！我的超人媽咪！」，今起暖場開跑搶攻買氣，除了推出挑戰任務、免費遊戲、訂單遊戲等一系列活動與多重優惠好康，此次更搭上現在最夯的AI話題，會員只要使用AI繪圖畫出心目中的超人媽咪參與投稿，可額外獲得100枚東森幣，前100名投稿加碼再送100枚樂透金，還有機會把律動機或美妝組合等大獎帶回家，而每日完成投票支持喜歡的作品，亦可獲得12枚東森幣。

東森購物網母親節活動（圖／東森購物網提供）

▲東森購物網「Shopping！我的超人媽咪！」母親節暖場活動將於4/18起開跑。（圖／東森購物網提供）

瞄準母親節送禮需求，PChome 24h購物即日起推出「母親節預購會」，集結美妝、保健、家電等百大品牌祭限定優惠活動，SK-II青春露230ml特惠2,799元、Kiehl’s激光極淨白淡斑精華100ml下殺3折、CAROME.絕對顯色眼影蜜 4.7g單件特價只要449元，滿499元再現折50元；另推薦「HOOOME香氛蠟燭暖燈」大理石底座讓居家空間增添奢華質感，不放蠟燭也能作為小夜燈使用，精美禮盒包裝適合送禮。

送上實用科技家電，也是不少人的母親節禮物首選。Yahoo奇摩購物公開「母親節智慧家電Top5熱銷榜」，發現家事幫手、美容舒壓家電名列前茅，家事幫手類家電除向來熱銷的無線與輕量吸塵器，還包括可減輕掃地負擔、自動避障的掃地機器人，近來消費者特別偏好可全自動集塵、補水、品牌知名度高的旗艦機種。

智慧廚電則是從過去熱賣的氣炸鍋，轉至省時高效的「萬用鍋」，帶動銷量年成長超過2倍；多功能的氣炸烤箱、蒸氣微波爐，也是媽媽們省時省心與省力的新歡；「美容舒壓」系家電以強調智慧溫控、奈米水離子、美髮潤肌等多功效的頂級吹風機最受喜愛，高單價禮盒組銷量較去年漲4倍；可以舒壓、減緩疲勞的按摩椅、律動機也是寵愛媽媽的好選擇。

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