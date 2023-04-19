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微軟開發AI晶片代號「雅典娜」　採用台積電5nm技術打造

▲▼微軟開發AI晶片代號「雅典娜」　採用台積電5nm技術打造。（圖／翻攝自微軟官網）

▲ 微軟開發 AI 晶片代號「雅典娜」。（圖／翻攝自微軟官網）

記者樓菀玲／綜合報導

微軟一直致力於開發專門用於處理人工智慧（AI）的客製化處理器，該項目代號為「雅典娜」（Athena）。該處理器基於台積電（TSMC）的 5nm 製程技術，目的是加速 AI 工作負載，並擴展到數百甚至數千個晶片同時運作。

隨著大型語言模型（LLM）的快速發展，增加計算能力以進行訓練變得至關重要，因此需要從 NVIDIA 等公司購買大量 GPU。像 Amazon、Google 或 Meta 這些超大型企業，很早就開始為 AI 訓練設計晶片，然而對於微軟而言，在客製化晶片方面才剛剛起步。

目前尚不清楚微軟這款客製化 AI 處理器的具體內容，僅知道該計畫始於 2019 年，目前這些晶片已經在微軟和 OpenAI 的特定員工手中，從事相關 AI 項目，以提升計算能力。業內人士表示，一旦微軟能夠設計出與 NVIDIA GPU 性能相近的晶片，將具有顯著的成本優勢，僅為後者的三分之一，這將大大節省成本。

據了解，微軟計劃明年更廣泛地部署這些晶片，但具體時間和項目仍不確定。可以預期的是，Azure 雲服務將成為合理的切入點。此外，微軟並不認為客製化 AI 處理器會完全取代 NVIDIA GPU，兩者都將在各自適用的應用領域發揮優勢。

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