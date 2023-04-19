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社會 社會焦點 保障人權

2把菜刀猛砍母親46刀慘死！逆子辯「身上有黑影」　一審判無期

▲桃園市平鎮區曾姓男子於2021年6月間持2把菜刀將母親亂砍46刀致死，桃園地院今天下午宣判。圖為案發現場附近。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市平鎮區曾姓男子於2021年6月間持2把菜刀將母親亂砍46刀致死，桃園地院今天下午宣判。圖為案發現場附近。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市平鎮區曾姓男子2021年6月間向同住母親索討金錢遭拒起口角，先出拳毆打母親倒地後，再衝入廚房持2把菜刀朝母親頭頸等處瘋狂亂砍46刀，導致母親倒於血泊中慘死，案發後還向鄰居求助「救命，快救我媽媽」，曾男一度自戕還辯稱「媽媽身上有黑影」；桃園地院今（19）日宣判，曾姓男子犯殺直系血親尊親屬罪，處無期徒刑，褫奪公權終身，還可上訴。

桃園地院判決書指出，犯案時31歲的曾姓男子與陳姓母親共同居住在桃園市平鎮區之住住家，被告曾男於2021年12月6日清晨6時許在住家房間內，因向母親索討金錢未果而與媽媽發生爭執，竟情緒失控，先向母親揮拳攻擊致頭部與胸部等處，媽媽倒地不起，導致左肺等處有出血、左外側肋骨多處骨折等傷勢，曾男隨後到廚房取出2把菜刀，朝媽媽臉部、頭頸部位連續揮砍多達46刀，導致頭部等處受有多處大區域銳器砍傷、顱骨外露、頂骨破損之傷害，包括左耳、鼻部與右手等處遭銳器砍傷，因大量出血而慘死。

曾男犯案後見媽媽倒地流血不止，還跑到陽台大聲呼救「救命，快救我媽媽」，當時瀕死之媽媽也竭力求救，鄰居聽聞後報請消防隊與警方到場，因而查獲曾男逆倫案情，曾男當時還向警方辯稱「有黑影附身在媽媽身上」等語，曾男還持菜刀自戕頭皮等處，被警方送醫戒護治療。

桃園地院審理時，被告為犯罪行為之動機與目的具有倫理上高度可責性，且殺害被害人手段殘忍，嚴重違反法律規範與義務，致使被害人生命權被徹底剝奪，被害人生存之手足因而痛失至親悲慟不已，犯罪所生危害至屬重大。

法官考量被告為本案犯行前之過往品行尚可，與被害人在案發前相處狀態尚處正常，被告雖不能稱事親孝順但在本案前也並非會以拳腳或言語傷害其母之人，犯案後第一時間持刀自戕，被警方戒護送醫治療方出院，可見對其所為非無悔意；此外，被告犯行時存在思覺失調症雖然並未導致其不能辨識其行為違法或欠缺依其辨識而行為之能力，導致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力顯著減低，但從被告犯案後出現對外意識混亂，外在行為也出現欠缺日常合理性及一貫性之現象，一度至陽台呼喊請求鄰居救援被害人，但後來又在鄰居詢問情況時拉上窗簾等行為。

法官綜合長庚醫院與亞東醫院精神鑑定結論，可確定被告精神疾病已導致其辨識行為違法或依其辨識而行為之能力出現一定程度減損。地院合議庭綜合上述情狀，考量身障者權利公約施行法之立法精神，兼顧罪刑相當原則、防止被告再犯與刑罰教化之目的，決定量處被告無期徒刑，並宣告褫奪公權終身，本案還可上訴。

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