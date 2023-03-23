台大畢業逆子為買毒弒母！火攻煙燻後狂毆掐頸　犯後呼呼大睡

▲台大畢業的王姓男子弒母，二審仍遭重判。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者吳銘峯／台北報導

台灣大學畢業的基隆報關行王姓小開，與母親共同持有報關行股份。但他為了購買毒品打算將股權回賣母親，母親不肯，王男竟在母親房門燒地毯，火攻煙燻母親；母親受不了開房門後，王男又持空氣清淨器狂毆母親，最後將母親掐死，然後回房呼呼大睡，直到第二天報關行員工來才發現慘案。王男一審遭判處無期徒刑，案件上訴二審，高等法院23日改判刑13年。可上訴。

判決指出，現年33歲的王男為家中次子，家中經營船務報關行，家境優渥，王男在自家報關行工作，但他對報關工作、利潤分配及股權買賣與母親意見不合，2人經常爭吵。王男之後更染上吸毒惡習，自2021年6月起，就開始出現幻覺，覺得母親與人勾結要對他不利，或懷疑自己手機遭受入侵、住家遭監聽等。

王男取得家中報關行股權，但他為了購買毒品，打算將股權已330萬元回賣給母親，母親不願意，2人多次發生爭執。案發於2021年7月間，凌晨3點左右，王男因施用第二級毒品甲基安非他命，又開始大吵大鬧，要母親從房間出來。母親不肯開房門，王男竟以香氛蠟燭、羊毛地毯等物品，堆在母親房門縫下，接著以小型之噴槍型打火機點燃，火攻煙燻逼母親出門。

母親受不了打開房門，並持手機錄影，王男見到母親錄影蒐證立刻暴怒，搶過手機後丟進馬桶，2人開始扭打，王男更抓起一旁空氣清淨機毆打母親，之後更雙手掐住母親頸部，母親因多重挫傷、擠壓併舌骨骨折，肺挫傷，進而引發中樞神經衰竭，當場死亡。王男不理會，回房睡覺。第二天一早報關行員工前來上班時，發現大門深鎖，又聯絡不上王母，只好聯繫住在新北市蘆洲區的大兒子前來開門，這才發現王母已遭殺害。檢警逮捕還在房間睡覺的王男，聲押獲准、提起公訴。

一審法院認為王男下手凶殘、罔顧人倫，始終未坦承犯案，毫無悔意；但精神鑑定他患有被害妄想等精神疾病，鑑定人也建議應接受治療，並非真正完全泯滅人性。因此一審法院將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。案件上訴第二審，高等法院23日考量他有被害妄想，改判刑13年。