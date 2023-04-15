戶頭突多出400萬！　陸警校生「沒花掉一毛錢」遭判無期徒刑

文／CTWANT

一連串的小小失誤，釀成一輩子的遺憾。中國大陸男子何鵬23年前考上雲南公安專科學校，卻在就讀期間的某一天，發現父母給他生活費用的銀行帳戶莫名多了100萬元（約新台幣445萬元），最終在好奇心與不安的驅使下，領出及藏匿其中近43萬元（約新台幣191萬元）後，遭求處無期徒刑。

據《搜狐新聞》報導，出身貧困農村的何鵬，起初不敢相信戶頭多了100萬元，等嘗試領出100元成功後，又從不同銀行的ATM反覆提款215次、2天內共領出42.9萬現金。然而，清楚這筆錢不屬於自己的何鵬，卻犯下嚴重錯誤，他帶著錢回老家告訴母親此事後，放任媽媽把錢藏在豬圈的洞裡，又讓母親掛失提款卡。

銀行發現帳目有異並報警後，員警便透過銀行提供的資料找到何鵬父母，儘管本著「沒人找是我的，有人找就還回去」想法的何母一見員警就交出錢，但事情發展很快超乎兩老想像。何鵬在2001年至2002年期間遭警方「3抓2放」，且第一次拘留就遭開除學籍。

當地中級人民法院於2002年7月宣判何鵬無期徒刑，理由是何鵬利用銀行電腦系統故障，非法套取現金並占為己有，又有虛假掛失提款卡行為，已構成強盜罪。儘管何鵬父母及辯護律師5度上訴、辯稱何鵬是從自己的提款卡提款不存犯罪行為，但都遭法院駁回。

事情直到2008年廣東高院撤銷類似何鵬案件的判例後才有了轉機，雲南省高院2009年再審時認為何鵬按正常程序提款，與有預謀的破壞性竊盜相比，為具一定偶然性的輕度犯罪，且主觀犯意較小又退還全部贓款；而辯護律師「不做無罪申訴，改有罪申訴」的策略，也協助判決逆轉。最終法院改判何鵬有期徒刑8年6個月，罰金2萬元（約新台幣8.9萬元），而該判決宣布時，何鵬已服刑8年4個月。

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