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新竹縣拆湖口違章倉庫...600坪今天一定拆完　5月還有一波

▲竹縣府強力拆除湖口農地違章　預告5月再拆一處。（圖／新竹縣政府提供）

▲新竹縣湖口鄉一處違建於今日進行拆除。（圖／記者陳凱力翻攝）
記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府為遏止農地工廠(倉庫)違章歪風猖獗，鎖定湖口鄉5處違章進行拆除，縣府工務處副處長陳盈州今（19日）會同警察局、消防局、湖口鄉公所、台電及自來水公司等相關單位，前往湖口鄉第一案位於德豐路161巷附近農地，現場業者未拆除完畢，縣府當場勒令拆除。

陳盈州說，今日拆除第一案違章，該土地上的鋼構鐵皮造工廠屬違章建築，鐵皮工廠佔地2200平方公尺(約665坪)，建置1年多，地主未在期限內改善完成，期間陸續有查報及裁罰，但未達到效果。

▲竹縣府強力拆除湖口農地違章　預告5月再拆一處。（圖／新竹縣政府提供）

▲▼陳盈州指出，今天強拆第一案後，其餘列管湖口鄉4處農地鐵皮工廠倉庫也已排入期程，目前第2筆違建處已選定，預計5月初進行拆除。

▲竹縣府強力拆除湖口農地違章　預告5月再拆一處。（圖／新竹縣政府提供）

今天到場工廠內其中1戶廠商未將貨物搬離倉庫，副處長陳盈州立即指示，令廠商2小時內將貨物搬出，人員撤離後，直接強行拆除。陳盈州說，已經給予業者寬限期，今天到場發現地主已將一半已上的鐵皮建物先行拆除，剩餘的部分今天一定會拆除完畢；考量現場作業安全，強拆前先請業者用吊車，將大型設備先移除，接著由縣府委外拆除機具進場，強制將建物結構破壞。

陳盈州指出，今天強拆第一案後，其餘列管湖口鄉4處農地鐵皮工廠倉庫也已排入期程，目前第2筆違建處已選定，預計5月初進行拆除。對於公然挑戰公權力的業者，縣府會強制拆除，未來會針對新豐、竹北及寶山等地區的農地違章，依經費及輕重緩急，陸續執行強制拆除，呼籲所有業者要在新竹縣設廠，請依合法程序申請，不要再破壞農地。

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