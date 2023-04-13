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幫美魔女關說免拆違建　拆除隊放水！新北前議員、3公務員起訴

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／陳文治）

▲新北市議會前副議長陳文治 。（圖／翻攝自YouTube／陳文治）

記者黃哲民／台北報導

新北市民進黨籍前市議員陳文治2021年於任內，為1名劉姓美魔女好友關說免拆夾層違建，時任新北市府違章建築拆除大隊長李冠德與2名部屬，涉讓步同意用保麗龍空心磚砌假牆做做樣子，拍照結案後就拆掉，劉女保住夾層並以3420萬元賣屋，今年（2023年）2月案發，陳男4人均被羈押，新北檢今起訴4人涉犯偽造文書、圖利等罪嫌，劉女沒參與做假過程，獲不起訴處分。

陳文治從1998年擔任新北市議會前身台北縣議會議員起一路連任，締造6連霸紀錄，曾任新北市議會副議長，去年九合一公職大選放棄參選。本案源於劉女以兒子掛名負責人的開發公司名義，2018年3月在新北市板橋區買1間3樓房子出租營利，2020年4月間，有人檢舉劉女屋內違規增建夾層，新北市府拆除大隊受理後會勘，認定確有約90平方公尺（換算約27坪）的夾層違建，依法不能補辦建照，更列為優先拆除名單。

劉女同年5月收到拆除通知但始終沒等到拆除隊來執行，隔年（2021年）9月打算賣屋，請時任新北市議員、私交甚篤的陳文治協助打聽執行進度並幫忙處理結案。陳男安排時任拆除隊大隊長的李冠德等人現場會勘，決定依拆除隊的要求，用紅磚或白磚搭配澆置混凝土永久封閉夾層的方式結案。

但陳男事後反悔，認為花錢砌實心牆成本太貴，且之後還要拆掉不划算，要工人去大賣場買保麗龍空心磚，改以泡棉雙面膠、牛皮紙膠帶黏貼堆疊假牆，陳男不顧拆除隊藍姓班長到場制止，直接找李男要求依他的作法結案，李男讓步同意，告訴藍姓班長與拆除隊陳姓科長「有事我負責」。

2名部屬因而要求陳文治僱用的工人須將假牆外觀仿造磚牆補土修飾、以假亂真，並在假牆完成後拍照，同年10月以「派員勘查，已達不堪使用標準」為名結案，工人隨即拆掉假牆恢復夾層違建原狀，劉女同年12月以3420萬元賣屋過戶。

今年2月間，檢方接獲有人檢舉本案，指揮調查局桃園市調查處搜索約談，李男3名官員和陳文治到案均被羈押禁見至今，陳文治坦承指示疊空心假牆蒙混，李男2名部屬承認聽命放水，但李男辯稱保麗龍空心磚符合永久性封閉的建材需求、是一種新工法。

檢方指「永久性封閉」須達成違建屋主無法保有並繼續使用違建的效果，李男明知保麗龍空心磚根本不是堅固性材料，且僅簡單黏貼、堆疊成假牆，輕易就能破壞、拆除，工程實務雖可用保麗龍回填，仍須搭配砂石、混凝土，並非保麗龍可獨立做為建築材料，李男的辯詞顯然是曲解。

檢方認定李男3名官員與陳文治涉共同造假，使劉女賣屋獲得保有夾層違建市值179萬餘元的不法利益，起訴陳文治4人涉犯使公務員登載不實及《貪污治罪條例》圖利罪嫌，不過檢方認為劉女僅請託陳文治幫忙，始終沒接觸李男等官員及工人，不知陳文治用什麼方法結案，據此將劉女不起訴處分。

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關鍵字：

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