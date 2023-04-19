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陳耀祥赴立院備詢遭藍營杯葛　鄭運鵬批：莫名其妙！主人羞辱客人

▲▼NCC主委陳耀祥 立法院交通委員會 堵訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲NCC主委陳耀祥。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

立法院交通委員會19日邀請NCC主委陳耀祥針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告並備質詢，不料遭到藍營杯葛。對此，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，藍營召委與時代力量、民眾黨合作安排專案報告，邀請了陳耀祥備詢，卻自己動員立委杯葛，不讓他上台進行專案報告，「等於是主人邀請客人來羞辱客人，非常莫名其妙！」

鄭運鵬今日透過臉書發文表示，交通委員會排定鏡電視申設案的專案報告，國民黨交通委員會召委和時代力量、民眾黨合作安排專案報告，現場邀請了陳耀祥備詢，卻自己動員立委杯葛，不讓他上台進行專案報告，痛批「這等於是主人邀請客人來羞辱客人，非常莫名其妙。」

鄭運鵬認為，鏡電視的申請案不管最後准駁與否，已是NCC歷史上審查最久的申請案，鏡電視經營多年燒錢不少，也開始有經營權的糾紛，經營權是民間的糾紛，目前他也沒有看到任何人有提出在NCC審查過程中有任何不當利益的證據；而媒體報導的檢察官立案，也是前民眾黨立委蔡壁如去按鈴申告的。

鄭運鵬強調，這些沒有具體證據的不對稱杯葛，變相形成利用政治力逼NCC成為某一方經營權的棋子，讓他覺得越來越有SOGO案劇情的影子，直呼「原來這一整套會是SOGO案的模仿犯？！」

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