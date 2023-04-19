不滿鏡電視案+中天新聞台撤照案　在野立委要求陳耀祥下台



▲NCC(通傳會)主委陳耀祥處理鏡電視申設案、中天新聞台撤照案等議題，19日在立法院交通委員會成為在野黨立委批判對象，並要求陳耀祥下台、撤銷鏡電視許可執照。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



NCC(通傳會)主委陳耀祥處理鏡電視申設案、中天新聞台撤照案等議題，19日再度在立法院交通委員會成為在野黨立委批判對象，並要求陳耀祥下台、撤銷鏡電視許可執照。陳耀祥表示，鏡電視案相關刑事調查的部份已送交檢調去調查，NCC行政調查主要在負責人、上下架、股權轉售或代持等違反附款事項。



交委會19日邀請陳耀祥針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告，並備質詢。在此之前，在野黨多次表達NCC在鏡電視申設案諸多爭議的調查不力，19日國民黨更發動甲級動員表達抗議。





▲在野黨立委19日動員要求陳耀祥下台、撤銷鏡電視許可執照。（圖／記者屠惠剛攝）



國民黨立委曾明宗程序發表示，基於以下4個理由，國民黨團共識要求陳耀祥下台：



1、美麗島電子報日前調查陳耀祥施政滿意度，有72.3%認為要下台、4僅.8%不應下台。

2、NCC裁罰中天案，行政法院連續10次判決敗訴。

3、美國前總統川普都不敢關CNN，陳耀祥關中天新聞台不合法不合理，是國際醜聞。

4、陳耀祥鏡電視案被列為台北地檢署列刑事被告

時代力量立委陳椒華也以程序發言，主張NCC未積極調查鏡電視案，提交的調查報告未釐清，人頭代持、金流、洩密等爭議，應退回密件調查報告。

國民黨立委表示NCC的鏡電視密件調查報告內容空洞，愧對全國民眾，要求鏡電視撤照、陳耀祥下台。



陳耀祥表示，NCC主要是行政調查權，權限有限，無法做強力搜索，超出行政調查的部份需請各機關協助，例如資金來源的金流、是否有中資與國安；刑事調查的部份，也送交檢方調查。行政調查的部份，NCC主要有三大方向，負責人變更、鏡電視新聞台上架有線電視，以及是不有違反許可附款條件。



陳耀祥指出，鏡電視是否違反許可附款條件需持續追蹤，包括股權是否轉賣、是否有代持？等方向



