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立委輪番質疑3大核心爭議　鏡電視：這已非問政，而是霸凌

▲▼國民黨立委動員在交通委員會以程序發言要求NCC主委陳耀祥下台、撤銷鏡電視執照，陳也以自製圖卡要求立委「尊重獨立機關」（圖／記者陳世昌攝）
▲鏡電視獲NCC許可設立之後，立法院政治爭議不斷。（資料照片／記者陳世昌攝）

記者陳世昌／台北報導

民眾黨立委陳琬惠18日指「鏡電案申設過程」有3大未釐清核心爭議，要NCC說清楚講明白，別想護航偷渡，加上立法院交通委員會19日又一次邀請NCC針對「鏡電視申設及營運管理問題」進行專題報告；面對立委輪番針對鏡電視案而來，鏡電視18日發布5點聲明，表示這已非問政，而是霸凌。

以下是鏡電視18日發布的5點聲明：

一、 民眾黨陳琬惠委員今日(18日)繼其他立委之後召開記者會，再次無端造謠抹黑鏡電視，儘管本公司已一再澄清，目前NCC審理中的本公司相關申請案均屬適法，該等立委卻仍不斷打壓、造謠，這已非問政，而是霸凌，本公司已委請律師即刻提出民刑事告訴。

二、 部分委員濫用權勢霸凌鏡電視，如去年蔡壁如仍擔任立委期間(已因抄襲論文案辭職)，就曾和賴香伶透過臺北市政府前勞動局長陳信瑜洩漏勞檢資訊以攻擊本公司，業經檢察官起訴陳信瑜在案。此等民代毫無法治概念，一再踐踏民主法治，霸凌民間企業，令人不齒。

▲▼鏡電視新聞台開播典禮,鏡新聞主播群,左起王顯瑜、廖芳潔、何信翰（阿信）、劉宸希、陳璽鈞、王鈺婷、朱培滋、黃筱純。（圖／記者李毓康攝）
▲鏡電視新聞台2022年開播典禮主播群。（圖／記者李毓康攝）

三、 本公司早已多次澄清，絕無股權轉讓、官商勾結或離職潮等情事，且營運悉依法令與營運計畫內容，恪遵許可處分之附款，國家通訊傳播委員會本應依法行政，審理本公司申請案件，立法委員應監督公部門依法行政，部分在野立委竟受到有心人士操弄，反而倒行逆施攻擊媒體，違反民主政治精神，該等立委不斷跳針重複莫須有的質疑，霸凌民間企業與主管機關，毫無正當性，實為前所未見之鬧劇。

四、 本公司全體同仁均以高度自律標準製播新聞內容，獲獎無數，成績斐然，新聞獨立自主，深度探討關懷公共利益議題，受卓越新聞獎、消費者權益報導獎、吳舜文新聞獎及曾虛白新聞獎等多項殊榮，社會各界有目共睹。

五、 本公司為維護四百多位員工的工作權，以及閱聽大眾收視優質新聞的權益，對立委濫用權勢霸凌本公司提出民刑事告訴，追訴到底，絕不姑息。此外，本公司也要再次籲請國家通訊傳播委員會，應本於權責，依法行政，儘速審理本公司負責人變更及上架有線電視系統相關案件。

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