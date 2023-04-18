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擬35萬人撤僑計畫　印尼官員證實「預測各種可能性」

▲▼屏東恆春，國軍部署5輛反艦飛彈車。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲台海局勢升溫。（圖／資料照）

文／中央社

印尼媒體日前稱當局已為在台印尼人擬定緊急應變計畫。對此，印尼外交部公民保護局主任努格拉哈向中央社表示，這類計劃不只因應台灣最近情勢，印尼在各國的代表處都需按照標準作業程序制定相關計畫。

印尼外交部公民保護局主任努格拉哈（Judha Nugraha）今天向中央社證實，駐台北印尼經濟貿易代表處的確已擬定緊急應變計畫，以預測和印尼海外公民安全有關的各種可能性。

努格拉哈指出，根據標準作業程序（SOP），印尼駐各地的代表處都必須針對海外印尼公民擬定緊急應變計畫，因此駐台北印尼經濟貿易代表處才會有這項應變計畫。

他表示，「這並非只為因應台灣最近情勢才做的準備」。

印尼針對公民擬定緊急計畫在台灣引發討論，但除了印尼「羅盤報」（Kompas）日前對此做出報導，其他媒體並未對此有太多報導或討論。

多名印尼學者向中央社表示，這是他們首次聽聞該計畫。

印尼大學國際關係教授艾薇（Evi Fitriani）表示，這只是印尼政府本來就會針對各國情勢所做的緊急應變計畫，並非什麼新鮮事，且據她觀察，目前短期內台海爆發衝突的可能性並不高，許多印尼與台灣的學術交流仍持續進行。

艾薇說：「通常只有爆發衝突時，才會有緊急撤離計畫的消息，像是之前的俄烏戰爭或敘利亞內戰。」

▲▼桃園機場，桃園國際機場，星宇航空，桃機跑道，桃機，出國。（圖／記者蔡玟君攝）

印尼政治分析家、巴查查蘭大學（Padjadjaran University）國際關係講師德尤庫（Teuku Rezasyah）也向中央社指出，他從未聽過有關撤離大量在台印尼公民的計畫，雖然他認為台海發生衝突機率低，但台海情勢的確正受全球關注，若發生衝突，將牽涉非常複雜的撤離（印尼公民）計畫。

德尤庫認同印尼政府應該要為台海衝突而有所準備，他強調，根據印尼憲法，政府必須保護所有印尼公民，確保他們不會在爆發衝突時受傷，或成為任何一方的談判籌碼。

另外，印尼艾哈邁德雅尼將軍大學（Jenderal Achmad Yani University）國際關係講師尤哈尼斯（Yohanes Sulaiman）強調，這不代表印尼政府有獲得任何有關台海可能爆發衝突的情資。

尤哈尼斯向中央社表示：「目前許多劍拔弩張的事情正在發生，很多人都很緊張，但印尼總統佐科威不可能知道任何有關中國入侵台灣的計畫。」

他強調，印尼政府會持續保持中立，希望和平解決衝突，而對印尼最重要的則是避免印尼和東南亞被捲入戰爭。他補充稱，「印尼不希望被迫做出選擇，若中國入侵台灣，可能會迫使印尼向美國靠攏」。

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