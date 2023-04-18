印尼正在擬定「在台35萬人」撤僑計畫　外交部回應

▲中共展開環台軍演，國軍釋出我空軍應處作為。（圖／軍聞社提供）



記者許力方／綜合報導

台海局勢升溫，備受國際關注。印尼媒體引用印尼外交部公民保護局的說法，直指印尼政府正在為「在台灣的35萬印尼人」擬定緊急應變計畫，若台灣發生戰爭，撤離35萬印尼人，將是非常複雜的工作。對此，我外交部回應，中國對台軍事威脅升高，引起週邊國家關切。

外交部針對「印尼撤僑」一事回應，中國近來肆意升高對台軍事威脅，嚴重危害台海及區域安全與和平穩定，已引起印尼及菲律賓等周邊國家高度關切，包括對其在台僑民是否受到中國武力威脅，並思考具體保護其僑民的措施。

另外，近日中國駐菲大使黃溪連指菲律賓與美國強化安全合作是「干涉」台海局勢，將危及在台15萬菲籍移工，這種威脅已達明目張膽地步，是文明世界所無法容忍的言行。

外交部指出，保護在台公民是各國駐台代表機構重要工作之一，外交部持續與各國駐台代表機構保持密切聯繫，就區域情勢交換意見，並適時提供各國為保護在台公民所需的必要協助。

對於中國駐菲大使以在台菲籍移工安全為由，要脅菲國政府，操作台灣議題，製造恐慌，並企圖掩蓋中國破壞區域和平穩定事實的不當發言，外交部予以嚴正駁斥，並肯定印尼及菲律賓政府對在台印尼及菲籍移工的重視，以及為推動區域和平穩定的各項具體作為。

外交部說，我國樂願與印尼及菲律賓等國持續就在台公民保護及其他雙邊合作議題進行討論，深化彼此友好關係，共同維護印太地區的自由開放及和平繁榮。

▼桃園機場第一航站機場。（圖／記者劉亮亨攝）

