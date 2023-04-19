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上岸2年！未婚夫兄弟「一見面就狂眨眼」逼瘋她　茶妹不忍了

小三,偷情,性侵,上床,抓姦,劈腿,偷吃,感情,誘惑,做愛。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友從前做過外送茶，不過已上岸2年，現在也有論及婚嫁的男友，怎料男友兄弟竟是她曾經的客人；更崩潰的是，對方總是話中有話，不斷做出各種小動作，就是想揪著她的黑歷史不放，氣得她決定反擊，「你讓我婚事告吹，我就讓你婚姻破滅。」

女網友在匿名公社大吐苦水，「被男友的兄弟威脅到快瘋了，誰年輕時沒行差踏錯？我是當過外送茶那又怎樣？不偷不搶也是憑本事賺錢，到底礙到誰？而且我也上岸快2年了，就算曾交易也只能算客人不是嗎？難道以前你跟我買過檳榔，現在就可以因為這點要脅我？」

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▲▼壞壞,愛撫,啪啪,性愛。（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

原PO透露，對方每次到家裡聚餐，就會瘋狂對她眨眼，還話中有話想揭開她的黑歷史，眼看男生不依不饒，她決定不再忍讓，「罵我爛女人你自己不也很渣，都結婚生小孩了還叫茶，要魚死網破我也沒在怕啦，看到時誰死得慘！」

對此，網友們紛紛回應，「妳沒錯，以前就是以前，他只想要免費炮吧，他自己不會覺得對不起兄弟嗎」、「凡走過必留下痕跡」、「對方想要吃免費的」、「妳還沒結婚，他已經結了，到時看誰比較慘」、「跟男朋友坦白，說清楚會好點，能接受再繼續，不能接受就下一位吧」、「真的快成兄弟了」、「他是想要妳繼續服務他吧？」

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