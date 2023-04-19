羅智強：侯友宜訪星是總統起手式　「見不見得到李顯龍看他本事了」

▲新北市長侯友宜 。（圖／新北市政府提供）

記者詹宜庭／台北報導

國民黨2024總統大選呼聲最高的新北市長侯友宜19日將出訪新加坡，國民黨前台北市議員羅智強18日回顧前總統馬英九2007年訪問新加坡時，與新加坡前總理李光耀、新加坡總理李顯龍會晤，並埋下了2013年《台星經濟夥伴協定》的種子。他直言，侯友宜訪問新加坡，某種程度就是總統起手式了，但見不見得到李顯龍，就看侯的本事了。

羅智強18日在節目《頭條開講》中指出，他曾陪前總統馬英九2007年出訪新加坡，所以他知道，以一個「準備參選總統」的身分出訪，事前不會講要見誰。雖然大家都會揣測要見誰，但就是死都不講，這就是雙方的默契，等到見了以後才要去講，事實上見了以後也不一定能講。

羅智強表示，馬英九是非常體諒雙方默契的人，所以當對方沒有說可以講的話也不會去講，但那次馬英九去新加坡，見到李光耀與李顯龍。他見李光耀的時候，李光耀直接跟他說「我們會發新聞」，而那其實是蠻突破性的，因為新加坡是非常低調保守的，馬英九聽到也訝異了一下，當初完全沒有講到這一塊。當然，馬當時要選總統，他當然希望能夠做新聞，李光耀也很熱情說「明天我們就發新聞」，結果那一天新加坡的新聞做得非常大。

「我不知道侯友宜有沒有這一手安排，但是行前一定不可能講，見不見得到也要看他的幕僚。」羅智強強調，有很多種子是埋在2007年的，只是大家不知道。他舉例，馬英九2013年跟新加坡簽了《台星經濟夥伴協定》，但早在2007年出訪時，就已經和李光耀談到相關題目了。當時李光耀說，台灣要參加國際組織、簽自由貿易協定，第一個關卡不是新加坡，第一關卡是兩岸，只要兩岸關係解決，其他東西都能解決。

羅智強表示，由此可知，馬英九與李光耀兩人都是非常有高度、兩岸觀、國際觀的人，那場談話真的可以說是「相談甚歡」。他也說，台新及台紐的自由貿易協定都是非常有指標性的，因為在此之前，我國只能跟邦交國簽自由貿易協定，唯二能跟非邦交國簽到自由貿易協定，就是新加坡跟紐西蘭，這就是外交突破。

羅智強直言，侯友宜去訪問新加坡，某種程度就是總統起手式了，因為馬英九也是，新加坡對兩岸關係很關切，國民黨對兩岸關係的主張是比較良性的，雙方有很深的情誼，所以侯去新加坡是個好的安排，但見不見得到就看侯的本事了。