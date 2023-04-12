絕無股權轉讓、中資、官商勾結　鏡電視：立委不實指控追訴到底



▲立法院國民黨團「鏡電視申照案 NCC主委 不迴避 還硬闖」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳世昌／台北報導



國民黨、台灣民眾黨立法院黨團近期相繼質疑NCC強闖「鏡電視案」、主委陳耀祥不適任。NCC表示，NCC為合議制獨立監理機關，依法審查案件，依法作成決議。鏡電視12日也發出五點聲明強調，部分立委屢以不實指控企圖影響民間媒體營運，已嚴重影響本公司400多位員工的工作權，對此不實言論將追訴到底。



鏡電視五點聲明如下：



一、 依法行政乃法治國家之首要原則，亦即一切行政應遵守之必要原則，近來部分立法委員卻公然要求行政機關違反此一原則，試圖以政治力凌駕法律，一再要求國家通訊傳播委員會不得審理本公司依法申請之案件，視法令如無物，簡直令人匪夷所思。



二、 依照國家通訊傳播委員會人民申請案件處理期間表規定，董監事變更申請案應在三個月內作成決定，本公司自去年三月申請迄今已逾一年，早已超出審查期間甚久，部分立委不思替權益受損的鏡電視仗義執言，反而曲意要求NCC不得依法行政，顛倒是非，莫此為甚。





▲鏡電視總部。（資料照片／記者湯興漢攝）

三、 立委又言，國家通訊傳播委員會主其事者遭列他字案被告，不僅要迴避審理，更應自行請辭以示負責，如依此邏輯，前總統馬英九任內官司也爆量，光是八年總統任期就被告了三百多件，試問有因此影響他的統帥權及治理國家的正當性嗎？更遑論要他請辭負責；何況，這其中有太多濫訴，最後絕大多數均簽結或不起訴。

四、 再退萬步言，依部分立法委員夸夸之談，本公司若對立法委員提起刑事告訴，該等立法委員是否即應停止行使立法委員職權，甚或辭職負責？足見部分立法委員之主張荒謬甚明。

五、 本公司再次強調，鏡電視營運悉依法令與營運計畫內容，恪遵許可處分之附款，絕無股權轉讓、中資、或官商勾結情事，相關申請案件合法合規並受到最嚴格之審查。部分立委為遂行個人政治目的，屢以不實指控企圖影響民間媒體營運，以及濫用公器傷害民間企業，已嚴重影響本公司400多位員工的工作權，本公司對此不實言論，必將追訴到底。



