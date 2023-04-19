女童練舞傷脊髓癱瘓！忍痛復健3年　打破「一輩子坐輪椅」斷言

▲女童因練舞導致脊髓損傷。（圖／翻攝自搜狐視頻）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

3年前，大陸一名5歲小女孩在家練舞時，不慎弄傷脊椎而癱瘓，醫生看診後斷言其「需要一輩子坐輪椅」，但小女孩及父母並不放棄，天天復健以及訓練，終於，女孩打破了醫生說的話，現在甚至能騎自行車。

綜合陸媒報導，3年前湖南小女孩王安琪在家拍攝舞蹈練習的影片，就在做完一個倒立後翻身坐到練功墊的動作後，她感到雙腿有麻木感。不久，父親發現安琪走路怪怪的，於是幫她按摩雙腿，不料，她卻突然表示「雙腿沒有感覺」。

緊急送醫後，醫生發現安琪脊髓損傷胸4到腰1、肚臍以下失去運動功能，就是俗稱的「脊椎癱瘓」，醫生更是斷言她需要一輩子坐輪椅。而安琪的父母不忍女兒知道真相，只謊稱她是雙腿受傷，樂觀的安琪還表示，「媽媽妳放心吧，我只是暫時腳沒有力氣，我肯定能站起來的，我肯定能走路的！」

不相信命運的安琪父母隨及替她辦了出院，並陪著愛女開始了日復一日的復健訓練。安琪每天都要鍛練好幾個小時，過程中非常痛苦，但為了不讓父母擔心，安琪會盡力忍住不大叫，只會撕扯床單，將劇痛發洩在床單上，她也從來沒說過「放棄」，漸漸地，安琪的下肢開始有了起色。

▲▼安琪每天都要復健好幾個小時，為了不讓父母擔心，會盡力忍住不大叫。（圖／翻攝自搜狐視頻）

3年過去了，安琪始終沒做過輪椅，目前的她已經打破醫生「一輩子坐輪椅」的斷言，去年5月，她甚至能獨立騎單車。如今，安琪已能走路、站立，但每一個正常人能輕鬆做到的動作，對她而言都需要反覆練習，包括站立平衡、坐起、半蹲、深蹲、蹲馬步。

▲安琪現在可自行騎腳踏車了。（圖／翻攝自搜狐視頻）

安琪的媽媽袁玲表示，起初只想女兒可自行站立，未料她能走能跑，甚至可以騎單車，「安琪現在和當時的情況比起來，各方面都好了很多，最難的日子已經過去，未來會怎麼樣我們也不知道，就交給時間」。

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