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女按摩後癱瘓…送急診一查「癌末」！醫搖頭：錯過2次救命機會

▲林姓男碩生2019年12月間與女同學相約研究室討論論文，不顧女子徒手推拒，以跳蛋為其按摩還猥褻肩膀、臀部等處，隔日重施故技挨告。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲浙江女子按摩後癱瘓，一查竟是癌症。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者鄭思楠／綜合報導

癌症雖然無情，但其實只要仔細觀察，其實有些容易被忽略的症狀正是身體發出的求救信號！寧波一女子按摩後癱瘓，一查竟是癌症骨轉移。醫生表示，從發病到確診，患者至少錯過了2次救命機會，「第一次是輕信按摩能將腫塊消除，第二次是腰酸背痛不聽醫生建議，繼續推拿後導致下肢癱瘓。」

據《寧波晚報》報導，黃姓女子今年58歲，早在2年前，她洗澡時無意間發現左乳頭外側有一個明顯的腫塊，雞蛋大小。但這個腫塊不痛不癢，外表看起來很正常，就沒有去醫院就診。

黃女平時比較注重「養生」，常常去社區附近的一家機構進行推拿按摩。她把自己發現乳腺腫塊的事告訴了理療師，對方檢查後告訴她，像這種「乳腺結節」很多女性都會有，可以通過按摩逐漸消退。

黃女覺得理療師分析得有道理，繼續選擇按摩。一段時間後，雖然乳房腫塊未見明顯縮小，但因為沒有不適，她也沒當回事。

去年7月，她感到右胸疼痛，社區衛生服務中心建議她到上級醫院就診，她沒去醫院，選擇繼續按摩。一段時間後，胸部疼痛確實有所減輕。

▲▼浙江女子按摩後癱瘓，一查竟是癌症。（圖／翻攝自寧波晚報）

▲醫生認為，患者至少錯過了2次「求救信號」。（圖／翻攝自寧波晚報）

3個月後，右胸的疼痛再次出現。這一次她再次選擇去按摩，沒想到之後竟出現了雙手麻木，無法往後伸展的情況，治療師告訴她靜養就會慢慢恢復。然而，沒過幾天，正在家裡的黃女突然下肢無力，胸部以下直覺也變得麻木，根本無法站立和行走。

家人急了，立即將她送至當地醫院就診，最終被確診為乳腺癌伴骨轉移、肝轉移。而導致其下半身癱瘓的原因是腫瘤侵犯到了頸胸椎多處骨質，推拿後誘發骨折。

醫生表示，癌症並不是一蹴而就，很多癌症的發生發展過程包括癌前病變、原位癌和浸潤癌，從正常細胞發展到癌細胞需幾年、十幾年、甚至幾十年的時間。但在臨床上像黃女這樣一經發現就是癌症晚期的人也不在少數，包括不少因為聽信推拿按摩能消除乳腺結節而最終耽誤病情的乳腺癌患者。

醫生強調，患者「諱疾忌醫」的心理，怕麻煩不願意去正規醫療機構就醫，寧願相信「推拿理療」，結果小病拖成大病，早期拖成晚期，就如黃女那樣。癌症的發生往往是多種因素所造成的，不要以為平時注意養生就不會得什麼大病，一旦發現身體有任何異常，尤其是時間比較長的，一定要去正規醫院做進一步的檢查。

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