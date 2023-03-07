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大陸 大陸焦點 特派現場

我差點死在健身房！她遭教練暴力拉伸…下秒「胸椎爆裂骨折」癱倒

▲▼高校教授上瑜伽課胸椎骨折。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲裴諭新摔在瑜伽墊上。（圖／翻攝自紅星新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

廣東廣州中山大學副教授裴諭新近日發文，「我差一點摔死在藍翼健身會所。」文章控訴，她2月27日在番禺藍翼健身會館做拉伸動作時，教練操作不當導致自己摔倒胸椎骨折。出事的時候身邊還有很多人見證，監視器畫面也清晰拍下了整個過程。但事後健身房拒絕提供影片，老闆看望過自己之後便不再回覆訊息。

據《紅星新聞》報導，3月6日下午，裴諭新受訪稱，由於她單身無子女，有高齡父母需要照顧，因此2016年開始進入藍翼健身會所健身，希望保持自己的「肌肉和骨骼盡可能強壯」。

意外是2月27日晚上發生的。裴諭新回憶，當晚6點40，陰瑜伽團課上，離課程結束還有幾分鐘，教練說腿不直給她拉伸，「他就讓我在他前面彎下腰，把手從兩腿之間遞給他，我感覺他的腳在後面抵住了我的腳，兩手拉住了我的手。我聽到他讓另一個學員扶住我肩膀，然後他讓我挺直雙腿，用力拉我的手。」

▲▼高校教授上瑜伽課胸椎骨折。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲目前她仍不能下地行走。（圖／翻攝自紅星新聞）

裴諭新表示，「我的手腳都被控制了，頭朝下臀部朝上，身體越來越繃緊。突然重心前移，我一個前滾翻翻了出去，先是頭頸部彎折了一下，接著後背重重摔在瑜伽墊上……。」

「那一刻我感到前所未有的恐懼，我想完了，我的脖子要斷了」，裴諭新指出，事後測血氧只有69，CT檢查發現第八胸椎爆裂壓縮骨折，「骨碎片像小小的雪花，散落於胸椎之外。」

當晚，她被送進廣州市番禺區第五人民醫院（鐘村醫院）病房，裴諭新提供的CT檢查報告單顯示，檢查結果為「胸8椎體壓縮性骨折，建議治療後複查」。醫院出診醫生給她建議，「胸椎爆裂壓縮骨折，想好得快點可以做個微創經皮椎弓根釘內固定術，預防椎體進一步壓縮、促進骨折癒合，痊癒後再拆除內固定。」

裴諭新稱，2月28日晚，藍翼法定代表人余曉曉曾抵達病房看望她，但拒絕向她提供事發全過程影片。3月1日，她繼續協商索要影片失敗，「發任何訊息余老板一概不回」，隨後她報警處理。

據裴諭新在文章中回憶，自2016年成為會員後，已持續上了7年的私教課，消費總額約20萬元（人民幣，下同）左右。事發後，親友曾與社區警員4次前往該會所索要監視器畫面或負責人聯繫電話，均未成功。由於沒有證據證明教練是故意傷害，尚無法以刑事案件予以立案偵查。

▲▼高校教授上瑜伽課胸椎骨折。（圖／翻攝自紅星新聞）

▲裴諭新病例證明。（圖／翻攝自紅星新聞）

裴諭新表示，這次意外受傷給她正常的工作和生活帶來了很大的困擾。目前，她已轉到中山附屬第一醫院就醫，住院至今依舊不能下地行走，現在已聯繫律師欲提起民事訴訟進行維權。

裴諭新發聲後，她在健身會所運動受傷一事受到廣泛關注，超25萬網友關注。有網友質疑該會所教練資質稱，正規的瑜伽教練絕不會採取「暴力拉伸」的方法。還有網友建議，裴諭新應採取協商或訴訟等法定途徑維權，盡快尋求法律援助。

針對文章內容和網友質疑觀點，藍翼健身會所相關工作人員卻稱，「對此事並不知情，不了解情況，會所裡的教練都是有資質的」，隨後單方面終止了通話。

6日下午，廣州市番禺區鐘村派出所表示，目前已有專人在跟進調查此事。警方介紹，「事件相關情況不方便透露，有消息官方會第一時間發布。」

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