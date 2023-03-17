29歲孕媽吃飽「突手腳全麻」送醫！靠人翻身換尿布　勸世文被推爆

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名29歲孕婦今年2月初突發腦中風，不僅胎兒沒保住，也必須緊急開刀治療，回顧近1個月的住院日子，她崩潰表示，像癱瘓一樣，靠人翻身換尿布是種折磨，自此她也痛下決心，改變平時的生活習慣，也苦笑勸世「希望大家以我為例子作為警惕，一定要好好的照顧身體。」

這名孕媽在「爆廢公社二館」寫下長文，今年29歲的她，2月初因血壓過高造成腦中風，當時她已懷胎5個月，「那天我剛吃飽，手腳突然麻痹，連手機都沒有辦法拿好，我用盡最後的力氣，撥了救護車的電話，甚至跌倒撞到肚子，導致大量出血，到了急診室後還出現癲癇的症狀。」

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她透露，做完第一次核磁共振，報告顯示她後腦有血塊，第二次則確認是血塊壓迫到神經，最後決定開刀先將血塊清除乾淨，再轉加護觀察。

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「這段時間最辛苦的，是我的爸爸、媽媽跟我的先生。」原PO接著哽咽道，前段時間娘家剛好出大事，二哥器官衰竭走了，眼看連女兒也腦中風，父親崩潰哭了，很害怕又要白髮人送黑髮人，「從2/7開刀到3/1出院，我的身心靈受到很大的折磨，爸爸也是，真的很對不起他也很感謝他。他在這段時間裡，從屏東上來台中住旅館，每天就為了加護一次的探病，想知道我狀況怎麼樣，第一次跟第二次開刀都全程陪著我，沒有休息，他快60歲了，還要受這種折磨。」

原PO表示，其實原本是先生要來照顧她，不過父親主動攬下所有的工作，要先生好好上班，之後等她出院了，再交給先生照顧，「現在的我已經平安出院一段時間，說實話我不想再過進加護的日子，讓人翻身換尿布真的是種折磨，因為我明明就是正常人，卻要像癱瘓一樣，我發誓再也不要這樣過了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

現在，她每天養成早睡早起的習慣，早起把事情做完，就到外面運動，到一定時間後去吃早餐，吃完回到家就做該做的家事，「在家裡絕不閒著，飲食以清淡、蔬菜、水果、蛋白質為主，不喝飲料只喝水，少量多餐，晚餐不超過七點吃，晚上也會到外面運動，然後每天量血壓，一個禮拜量一次體重，每天記錄自己吃什麼、還有運動時間及運動量。」

最後，她也好言勸道，「希望大家以我為例子作為警惕，千萬要養成良好的生活習慣，中風真的很痛苦、不開玩笑！不要讓愛你的人擔心你，一定要好好的照顧身體。」

長文狂吸近8千人按讚，眾網友紛紛獻上鼓勵，「早日康復，加油」、「健康新人生 ，珍惜自己的身體也是珍惜關心妳的人，祝平安健康」、「身為中風家屬的一員，能體會您父親的愛，其實午夜夢迴，都會因為家屬中風而驚醒」、「妳願意用自身的經歷來謹惕大家，這是份大功德，願妳心想事成，平安健康」、「中風後的第一年務必注意身體狀況，這期間二次中風的機率很高，只要有頭痛一定要就醫詳細檢查，我有朋友在一年內兩次中風，第二次就站不起來了」。