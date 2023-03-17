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29歲孕媽吃飽「突手腳全麻」送醫！靠人翻身換尿布　勸世文被推爆

▲▼懷孕。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名29歲孕婦今年2月初突發腦中風，不僅胎兒沒保住，也必須緊急開刀治療，回顧近1個月的住院日子，她崩潰表示，像癱瘓一樣，靠人翻身換尿布是種折磨，自此她也痛下決心，改變平時的生活習慣，也苦笑勸世「希望大家以我為例子作為警惕，一定要好好的照顧身體。」

這名孕媽在「爆廢公社二館」寫下長文，今年29歲的她，2月初因血壓過高造成腦中風，當時她已懷胎5個月，「那天我剛吃飽，手腳突然麻痹，連手機都沒有辦法拿好，我用盡最後的力氣，撥了救護車的電話，甚至跌倒撞到肚子，導致大量出血，到了急診室後還出現癲癇的症狀。」

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她透露，做完第一次核磁共振，報告顯示她後腦有血塊，第二次則確認是血塊壓迫到神經，最後決定開刀先將血塊清除乾淨，再轉加護觀察。

▲在桃園市某知名醫院住院的八旬婦人上周六遭擔任院方麻醉師的女兒朝臉部爆打，導致鼻青臉腫，隔鄰住院病患有人看不下去憤而向院方通報。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

「這段時間最辛苦的，是我的爸爸、媽媽跟我的先生。」原PO接著哽咽道，前段時間娘家剛好出大事，二哥器官衰竭走了，眼看連女兒也腦中風，父親崩潰哭了，很害怕又要白髮人送黑髮人，「從2/7開刀到3/1出院，我的身心靈受到很大的折磨，爸爸也是，真的很對不起他也很感謝他。他在這段時間裡，從屏東上來台中住旅館，每天就為了加護一次的探病，想知道我狀況怎麼樣，第一次跟第二次開刀都全程陪著我，沒有休息，他快60歲了，還要受這種折磨。

原PO表示，其實原本是先生要來照顧她，不過父親主動攬下所有的工作，要先生好好上班，之後等她出院了，再交給先生照顧，「現在的我已經平安出院一段時間，說實話我不想再過進加護的日子，讓人翻身換尿布真的是種折磨，因為我明明就是正常人，卻要像癱瘓一樣，我發誓再也不要這樣過了。」

▼沙拉、蔬菜。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

現在，她每天養成早睡早起的習慣，早起把事情做完，就到外面運動，到一定時間後去吃早餐，吃完回到家就做該做的家事，「在家裡絕不閒著，飲食以清淡、蔬菜、水果、蛋白質為主，不喝飲料只喝水，少量多餐，晚餐不超過七點吃，晚上也會到外面運動，然後每天量血壓，一個禮拜量一次體重，每天記錄自己吃什麼、還有運動時間及運動量。」

最後，她也好言勸道，「希望大家以我為例子作為警惕，千萬要養成良好的生活習慣，中風真的很痛苦、不開玩笑！不要讓愛你的人擔心你，一定要好好的照顧身體。」

長文狂吸近8千人按讚，眾網友紛紛獻上鼓勵，「早日康復，加油」、「健康新人生 ，珍惜自己的身體也是珍惜關心妳的人，祝平安健康」、「身為中風家屬的一員，能體會您父親的愛，其實午夜夢迴，都會因為家屬中風而驚醒」、「妳願意用自身的經歷來謹惕大家，這是份大功德，願妳心想事成，平安健康」、「中風後的第一年務必注意身體狀況，這期間二次中風的機率很高，只要有頭痛一定要就醫詳細檢查，我有朋友在一年內兩次中風，第二次就站不起來了」

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