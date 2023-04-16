中國突啟動「貿易壁壘」調查　陳建仁：片面政治化對兩岸沒幫助

▲陳建仁出席新臺馬輪首航典禮。（圖／行政院提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國商務部宣布，就台灣對中國貿易限制措施，啟動「貿易壁壘」調查。對此，行政院長陳建仁16日向中國喊話說，「不要片面把貿易問題複雜化、工具化以及政治化」，這對於兩岸之間交流沒有太大幫忙，希望兩岸間有什麼問題就坐下來好好討論。

陳建仁今天下午出席新臺馬輪首航典禮前接受媒體聯訪，針對中國對台灣進行貿易壁壘調查一事，陳建仁表示，兩岸之間的貿易往來，實際上是區域間，甚至是國際供應鏈的重要一環，所以希望中國不要片面把貿易的問題複雜化、工具化，以及政治化，這樣對於兩岸之間的交流，並沒有太大的幫忙。

陳建仁說，希望兩岸之間都能夠有什麼問題，就坐下來好好地討論，可以根據WTO的機制和方法來討論，不必要把這些貿易的問題加以政治化。

此外，針對媒體詢問，兩岸重啟觀光是否生變數，今年百萬陸客難達標？陳建仁說，兩岸之間的來往，希望能夠在和平、對等的方式下繼續來推動，在《疫後特別條例》當中，特別擴大國際觀光客來台訪問的相關方案，對於自由行的旅客，有50萬份5千元消費金的補貼；至於團客，也有5千元到5萬元的獎助金，政府希望能夠加強國際觀光客來台灣欣賞美麗的風景，以及感受很好的人情味。

陳建仁表示，目前到3月底，已經有觀光客來到了1百萬人次，超過目標，希望今年能夠達到6百萬人次的目標，明年能夠達到疫前的1千2百萬人次的目標。