保護海洋！三星推回收舊手機抽旗艦機Galaxy S23+

▲三星推回收舊手機活動。（圖／三星）

記者陳俐穎／綜合報導

三星近年來致力於環境保護，採用回收原料製作手機、簡化包裝等等，而台灣三星也宣布，首度與黑潮文教基金會合作，自4月22日起至10月31日推出手機回收活動，每回收一台不限品牌之廢棄手機並完成登錄，台灣三星將回饋100元支持黑潮文教基金會，關懷海洋環境、生態、及文化環境永續教育。

台灣三星電子總經理梁準原表示，看到近年來氣候變遷的危機，三星也加速綠色變革的腳步，訂定明確目標一步步朝向永續日常（Everyday Sustainability）的願景邁進，目標於2050年前實現淨零排放，而行動通訊事業部則將提早於2030年前達標。

黑潮海洋文教基金會執行長林東良表示，黑潮最初以鯨豚調查為開端，多年來深耕於海洋議題、環境教育與科學調查，盼匯集台灣愛好海洋民眾的心力，傳達與實踐海洋保育理念。期待透過雙方的合作，共同推動海洋保育，並讓更多的人能參與其中，成為促進海洋永續發展的一份子。

自4月22日起至10月31日止，民眾至全台指定之三星智慧館及三星維修服務中心，將不限品牌之廢棄手機投遞至回收箱並完成活動登錄，每回收一台廢棄手機，台灣三星將回饋100元支持黑潮海洋文教基金會推動環境教育。

此外，台灣三星特別響應2023世界地球日與世界海洋日，舉辦期間限定抽獎活動。消費者凡於4月22日至6月8日，至原指定活動地點回收不限品牌之廢棄手機，完成上述登錄流程並填寫一組6碼之確認碼，即可獲得抽獎機會。台灣三星將於2023年6月19日，針對符合上述活動資格之消費者，加碼抽出旗艦機Galaxy S23+乙台。