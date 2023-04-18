獎勵實體書店！文化部鼓勵「創新書市」　成年禮金也加碼獨立書店

▲文化部推出「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」，文化部長史哲先前到各地參訪市集、獨立書店，與業者交流。（圖／文化部）



記者林育綾／綜合報導

為支持出版業，也創造大眾走入實體書店機會，文化部除了在「成年禮金」中針對獨立、實體書店加碼之外，也推出「獎勵實體書店串聯辦理創新書市活動」，促進民眾走進書店，並鼓勵納入音樂、電影、文創、工藝、表演藝術等相關藝文體驗，每案最高獎勵額度可達300萬元。

文化部長史哲表示，實體書店在各地尤其偏鄉，扮演直接提供藝文體驗的重要角色，但隨著民眾閱讀習慣改變、疫情加速購書消費轉向電商等，確實降低民眾踏入書店的意願，也使實體書店面臨更嚴重的經營困境。「創新書市獎勵」就是為了鼓勵實體書店走出去，透過走入大眾生活的各式閱讀體驗，最終達成讓民眾「重新走進書店」目標。

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史哲先前到嘉義、台中、台北等地，參訪市集、獨立書店，並與相關經營者交流互動的過程中，深刻體會實體圖書及書店面臨資訊多元、閱讀習慣改變等的強烈衝擊。因此，文化部快速提出疫後出版產業振興方案，包含成年禮金及獨立書店加碼、創新書市活動獎勵等，盼藉由銷售端及消費端的雙重刺激，鼓勵實體書店創新推廣，吸引消費者親近圖書，並培養閱讀消費力。

▲史哲舉例「草草藝術節」就是串聯眾多藝文團體、獨立書店，還集結市集、表演、講堂等，成為「非典型書展」的代表（圖／文化部）



史哲舉例已邁入15年的嘉義「草草藝術節」，就是串聯眾多藝文團體、獨立書店，還集結市集、戲劇、音樂、舞蹈、影展、講堂等，成為「非典型書展」的代表，每年的活動除了吸引大批觀眾參與活動，更是書店行銷帶動顧客回流的最好時機。



文化部說明，符合規定的實體書店或與實體書店相關的事業、法人、團體等，皆可提出申請，申請期限自即日起至6月16日止。申請者依縣市人口數規定的串聯單位數為原則提出申請，每案最高獎勵額度可達300萬元，用於辦理以圖書展售及閱讀推廣為核心的實體書展及藝文市集，並鼓勵納入音樂、電影、文創、工藝、表演藝術等相關藝文體驗活動。