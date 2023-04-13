多賣10塊也算「黃牛票」！文化部研擬修法：只要超過票面金額就算

▲未來轉賣黃牛票，只要加價比票面額高就算是觸法。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者林育綾／台北報導

為杜絕黃牛炒票歪風，立法院今召開公聽會，邀請公部門以及業界專家學者共同討論。其中文化部表示，目前研擬修法轉售門票時，刪除原先的「轉售得有10%以內合理費用」，也就是只要賣得比票券面額金額還高就算觸法。

今（13）日立法院召開「如何有效杜絕黃牛炒作票券歪風之法制及行政作為 精進方向」公聽會，文話部政務次長王時思表示，文化部提出《文化創意產業發展法》部分條文修正草案，其中將刪除原先「轉售得有10%以內合理費用」的字眼，也就是只要賣得比票券面額金額還高就算觸法。其他還有建立公開交易平台等方式來杜絕黃牛。

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而內政部警政署長陳明君說，其實過去很多黃牛案件移送後，都是不處分，例如可能還沒完成交易，也就是黃牛根本還沒把票賣出，就不算觸法；另外使用外掛程式購買的部分，由於數量不至於造成購票系統負擔，也不處分。因此還是回歸主管機關各自修法，未來警政在緝查上配合。

屠牛小分隊賀仲薇表示，目前法規是要完成交易才算觸法，只有兜售行為、但還沒賣出的就不算數，因此建議在黃牛的定義上要重新明確規範，例如只要將票券上架加價兜售者，也就是「預備犯」都納入範圍。

她也說，有些員購票、團購票，取得金額較低，但這些票面金額跟原價一樣，實在難以確認購票者取得金額為何，是否有加價販售行為。

賀仲薇說，其實疫情解封後，黃牛情形比疫情前更嚴重，因此發起連署後，很快突破門檻，達到1萬多人連署。其中很多觀眾支持「實名制」，優點是購票姓名是入場者姓名，轉賣相對不易，是從源頭解決黃牛票的辦法，如蘇打綠、今年大港開唱等，都是用實名制方式。不過其他專家學者也針對時實名制提出諸多疑慮。

立委吳思瑤也表示，自己向黃牛宣戰至今，已經過了8年，因此肯定文化部今年硬起來修法。她認為屠牛不能用「雞刀」，包括預備犯也要懲處。另外針對未來如何強化查緝行為，她也提出鼓勵「檢舉制度」，像是獎勵吹哨者、執法者，讓警政把這當重要犯罪行為來偵辦；也更希望能成立專法來處置黃牛。