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實名制可能讓演唱會票更貴！文化部防堵黃牛將祭出「檢舉獎金」

▲▼張惠妹高雄演唱會day5。（圖／聲動娛樂提供）

▲為了打擊黃牛，文化部將研擬「檢舉獎金」制度納入修法範圍。（示意圖／聲動娛樂提供）

記者林育綾／台北報導

為了防堵黃牛票現象猖獗，立法院今（13）日召開公聽會，邀請公部門、業者和相關專家交流意見。文化部目前提出《文創法》修法，通過後將可針對販賣黃牛票行為懲處，而為了讓日後執法順利，也計畫研擬「檢舉獎金」制度，讓民眾可以檢舉黃牛的行為來杜絕。

立法院院今日召開「如何有效杜絕黃牛炒作票券歪風之法制及行政作為 精進方向」公聽會，上午相關業者、專家學者也紛紛提出意見，包括期望推動票券實名制，針對「何謂黃牛」也需要重新定義，也有立委提出可以設立「檢舉獎金」制度等。

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文化部政務次長王時思也在會後總結回應，關於黃牛的認定，其實在黃牛這件事情上，真正要面對是在科技大發生之後的巨量掃票、侵害消費者購票的公平權之間，對於個體的排隊或是代購的售票行為；或者是他們沒有加價，而是釋出手上的票價的行為，不一定要放在法律處罰範圍裡。

而在罰則上，會以票面價值或定價來作為倍數罰鍰，為什麼會以定價兩字為準，其實是考慮到有些公關票、貴賓票，票面上可能是零元，但它仍然有區域，所以可以透過票價的區域來做定價。因此為什麼不直接用獲利的倍數來罰，而是用票面的倍數，就是擔心「獲利」這件事難以證明，因此回到票面價值和定價的部分，讓這個行政裁罰可以真正發生。

另外有許多人提出針對「預備犯」的罰則，由於先前裁罰黃牛是要完成交易才能算數，因此多位立委和專家建議，只要有上架、加價轉售的行為，都應該懲處。

王時思也說，如果有完備的立法，不是不行；但「預備犯」也會牽扯到舉證的問題，很容易進入「思想犯」領域裡，而台灣進入民主化以後，對於思想犯是相當禁忌，也就是去證明他是有意願、有意圖要這麼做；但在意圖犯、思想犯的部分，刑法上的裁量都是盡可能不要跨入思想犯的領域裡面。

至於在行政裁罰上，只要是超過票面的定價，或是金額的「販售者」就等於觸法；也就是只要一旦上架，宣稱這邊有票，而且超過票面價格，就符合觸法的條件。她認為，防治黃牛從過去的《社會秩序維護法》，到如今的《文創法》，已經相當程度改善司法機關過去「無法可依」的狀況，相信在文創法訂定之後，它的裁罰依據就嚴實很多。

針對「實名制」及限時退票問題，王時思也說，很多業者已經清楚說明許多觀點，如果推動實名制，無論做法是什麼，勢必有「增加成本」的問題，不管是時間成本、人力成本，最後都會回應在「金錢成本」上，最後還是會轉嫁到消費者身上。

而在自由市場的前提下，退票機制在目前登載事項上也是有選擇的，不宜由立法變成強制，一旦強制就要另外修法，因為等於收縮了選擇範圍。所以對於「實名制」，文化部的立場是以輔導、獎助等方式來協助並鼓勵業界這麼做，但如果納入立法，還是會有干擾自由市場的問題。

▲▼張惠妹高雄演唱會day5。（圖／聲動娛樂提供）

▲《文創法》10之1條修法通過後，只要加價轉售票券就算觸法。（示意圖／聲動娛樂提供）

她表示，文化部也很支持能有專法來因應黃牛票，就能把所有的票券相關的黃牛行為，整理在一起。但就時效性來考量，還是懇請各界及大院可以支持《文創法》的修法通過，如果這會期通過，等於立刻就有法律可以來拘束藝文的黃牛票券，在時效性上比較符合大家的期待。

王時思也感謝各界針對黃牛提出的建議，尤其這8年從吳思瑤領銜，到許多委員的加入，因此針對立委提出的「檢舉獎勵」制度，她表示文化部會來進行研擬，看能否在這次修法中納入，等於回應各界在執行面上，擔心無法落實的問題，也協助警方可以比較快速、容易的來獲得這些取證內容資料。

由於也有學者指出，很多年輕學生轉賣票券時，可能覺得只是順便賺回自己的高鐵票、住宿錢而已，沒有意識到這是觸法行為，如果修法通過後，只要轉售金額高於票面，就會變成觸犯刑法的行為，是有點嚴重的事情；所以一旦通過之後，文化部也將有一連串的宣導，讓大眾明白不要在票券上有投機、加價轉售的想法。

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