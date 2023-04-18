「百縫直播」歡慶母親節活動抽10萬購物金　5／15泰國當地連線開賣

▲「百縫直播阿林哥」夫妻預告即將於母親節霸氣送出10萬購物金和多重好禮回饋給粉絲，更將於5/15前往泰國進行現場連線開賣。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

「百縫直播阿林哥」夫妻的親民魅力，吸引了大批鐵粉網友的支持。因為吳宗憲的紅藜果膠仿冒實在猖狂，作為與東森購物密切的合作直播主，「百縫直播阿林哥」近日首度在台中親子遊樂園區開播，創下有史以來結單最高8位數金額。

母親節檔期將近，為歡慶母親節，「百縫直播阿林哥」在「百縫直播」粉專推出特別活動，只要在粉專置頂貼文留言「母親節快樂」，凡首次加入新粉絲，私訊小編，索取加入活動群組，即可領取200元購物金，阿林哥也貼心提醒，如重複使用假帳號領取，會限制購買權利，所以請百粉誠心誠意來留言。

凡於5/14（日）當天在「百縫直播」粉專消費，就有機會抽中時尚手機包隨機色20名，同時預告將於4/15～5/14連開直播「摸彩摸翻天」場次，活動期間在「百縫直播」下單消費滿1000元，可獲得1張摸彩券，消費滿2000元送2張、消費3000元3張，以此類推。

「百縫直播」更準備了許多超值大獎，包括大獎「Dyson Purifier Hot+Cool 三合一涼暖智慧空氣清淨機 HP07」 乙台，第二特獎「專櫃24吋旅行行李箱」2名，以及第三普獎「臺灣製造彩色專業吹風機」10名，母親節當週再加碼抽出十萬購物金的幸運得主，粉絲於4/15～5/14期間每週六、日早上10:03和晚上6:30鎖定百縫直播，將有機會把大獎帶回家。

此外，「百縫直播阿林哥」預告，4/30（日）晚間即將開播「隆哥寢具真好買」、5/15（一）將至泰國現場連線開賣，抽獎時間會在「百縫直播」粉專另外公告，敬請隨時關注「百縫直播」粉絲團。

▲ 凡於5/14（日）當天在「百縫直播」粉專消費，就有機會抽中時尚手機包隨機色20名。

「百縫直播阿林哥」和東森購物合作屢創佳績，「百縫直播阿林哥」表示，未來將持續為自己的粉絲把關，將更多東森嚴選的優質商品分享給大家，更以綜藝天王憲哥的「日安玩美」紅藜果膠為例，坊間仿冒一堆，但經過東森嚴選的高品質保證，消費者可以完全放心，「百縫直播阿林哥」和東森維持長期合作，希望粉絲能買到好吃、美麗與健康，讓生活更美好、人生更幸福。

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