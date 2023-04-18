台東關山好欣豬全聯獨賣！榜首豬排超夯　將開發「電鍋快速料理」

▲全聯獨家販售濕式熟成技術的「好欣豬」具備碳足跡標籤，也將開發新產品方便「快速料理」。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台東報導

全聯獨家販售來自台東關山的「好欣豬」具有碳足跡標籤，從飼養到濕式熟成技術嚴格把關，2019年開賣至今銷量攀升40%！其中銷售冠軍「熟成日式炸豬排」被網友大讚，第2名的「梅花薄切」的肉質和口感也受到青睞；如今全聯也透露，將開發「電鍋料理」像是瓜仔肉、豆豉肉丁等，方便消費者快速料理。

台灣市場的肉類需求情況，「豬肉」仍佔所有肉類銷售之冠。全聯表示，現代人買食材除了溯源產地與履歷標章，也逐漸崇尚低碳飲食風潮，從優質肉類攝取天然油脂，維持體態健康。因此除了讓消費者吃得安心，全聯也重視永續發展、環境保護的社會責任，讓消費者透過「吃」就能友善環境。

▲全聯合作的「好欣豬」契約養殖場，採取人道飼養永續經營，並嚴格把關阻斷疾病傳播。（圖／記者林育綾攝）

豬隻牧場最擔心冬季的傳染病，像是豬流行性下痢(PED)，一旦擴散也會影響豬價上漲、食品安全疑慮等。不過去年豬疫蔓延時，台東關山的牧場仍維持健康及嚴格把關。為了防治疾病感染，車輛進入「好欣豬」養殖場區要先消毒，人員進入豬舍也要穿上隔離衣、鞋套，避免豬隻生病。

豬舍有蜂巢式水濂片降溫系統，飼料中添加納豆菌、酵母菌等益生菌，無賀爾蒙與藥物殘留。重要的是，架高的豬舍讓豬隻在鐵架上活動，排泄物則全數落於下層地板上，用優良的環境，才能飼養出最健康優質的好欣豬。

目前在台東關山「好欣豬」契約養殖場，有瑞清牧場、永清祥牧場2家，都是採取水濂式飼養方式，並獲優良豬場認證、產銷履歷驗證的豬場。

▲▼「好欣豬」養殖牧場都是採取水濂式飼養方式，落實人道飼養永續經營，並嚴格把關防治疾病感染。（圖／記者林育綾攝）

其中「瑞清牧場」落實人道飼養永續經營，長期與農業科技研究院動物科技研究所合作，曾取得好畜圃HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point，豬場危害分析與重點管制）標章及產銷履歷驗證。牧場飼養母豬350頭，總飼養量3500頭，採取每三週一批次的生產模式，並導入生產醫學管理策略，嚴格阻斷疾病傳播，讓每一頭豬隻能得到更好的照顧。

經過高品質飼養210天後的豬隻，成熟度夠油脂均勻，在屠宰前會採血檢測血清抗體，確認無藥物殘留，之後就會送往台畜工廠。人道屠宰後的豬肉迅速送進預冷室降溫，以2℃~4℃低溫冷卻24小時後再分切去骨修整，全程保鮮。獨創的濕式熟成技術是「好欣豬」的一大特點，修整後的豬肉放進真空套袋，接著送到熟成室以0℃~2℃低溫保存，經過7到9天的熟成。

濕式熟成的關鍵是溫度和時間的控管，利用豬肉本身的天然酵素軟化肉質纖維，讓豬肉變得更加軟嫩多汁，產生獨特風味與口感。而肉品部位不同，也會有不同的熟成時間，「好欣豬」各部位的肉品都經過反覆多次的測試品評，建立一套獨門熟成標準。

熟成豬肉讓蛋白質的甜味凝結，品嘗時味道清甜柔嫩。嚴格控管豬肉來源品質，更加上台畜特有的熟成技術，造就好欣豬細膩精緻的風味，提供消費者更安心的選擇。

▲「瑞清牧場」耗費許多資源投入於設備，讓豬隻在此階段能夠樂活。（圖／記者林育綾攝）

全聯從2019年獨家販售「好欣豬」產品，包含「好欣豬梅花薄切肉片」、「好欣豬里肌薄切肉片」、「好欣豬腿肉絲」等，目前共3款皆具備碳足跡標籤，後續也陸續導入「好欣豬熟成日式炸豬排」、「好欣豬起司漢堡排」、「好欣豬五花薄切肉片」、「好欣豬霜降肉」等新商品。統計去年度銷售出40萬份，創造將近5,000萬元業績。

其中熱銷第一名的「好欣豬熟成日式炸豬排」，嚴選里肌部位經熟成技術後再加以醃製按摩，保有鮮甜肉汁與外酥內嫩的驚艷口感，去年賣破1500萬元。有不少網友買回家一炸驚艷不已，直說比連鎖豬排店好吃，而自己料理價格更實惠。

▲全聯獨家販售濕式熟成技術的「好欣豬」來自台東關山。（圖／記者林育綾攝）

其次為燒烤鍋物必備的人氣「好欣豬梅花薄切肉片」，銷售出上千萬元好成績。目前預計「好欣豬五花薄切肉片」、「好欣豬霜降肉」也將申請碳足跡標籤。

全聯也透露，好欣豬系列也將開發「電鍋快速料理」，像是人氣的瓜仔肉、豆豉肉丁等，都是超下飯的品項，方便上班族、小資族、煮夫煮婦等輕鬆料理，免調味直接以電鍋復熱就可上菜。

▲全聯「好欣豬」系列也將開發新產品。（圖／記者林育綾攝）