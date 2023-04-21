全聯咖哩買1送1！新品超人力霸王鹹蛋咖哩、獨賣蔡依珊品牌超有料

▲全聯咖哩季開賣「超人力霸王德卡-鹹蛋咖哩」。（圖／業者提供）



記者林育綾／綜合報導

咖哩控必買！全聯福利中心今（21）日起推出「春之咖哩季」檔期，祭出指定商品全聯價買1送1、第二件5折起優惠，同時亮相多款新品，像是獨家開賣蔡依珊個人品牌「炆久之芯WUNJO」，主打有料的日系風格咖哩包，內有大塊肉與多種蔬菜；其他新品還有聯名的「超人力霸王德卡-鹹蛋咖哩」。

▲全聯咖哩季，指定商品5折起。（圖／業者提供）

全聯表示，因應台灣春季潮濕氣候，特別需要食用辛辣料理來幫助發汗散熱、促進新陳代謝，4/21起開跑「春之咖哩季」，祭出指定商品5折起，同時亮相多款新品，除了獨家開賣蔡依珊個人品牌「炆久之芯WUNJO」系列咖哩外，還有聯名知名超人力霸王電影的「超人力霸王德卡-鹹蛋咖哩」。

▲▼全聯咖哩季亮相新品。（圖／業者提供）

而搭配咖哩最重要靈魂之一的米飯，全聯也特別引進日本進口米，包含「日本北海道米(一等米)」、「生活良好長野縣越光米-無洗米(一等米)」等。活動時間購買任一咖哩調理包，加購2款米任一包，即可現折20元。另日本佛蒙特咖哩歡慶60周年，同步推出購買好侍咖哩塊/料理塊單筆任2件現折10元。

「全聯小時達」外送同享店內單品同價，即日起至5/4購買指定咖哩系列商品，享無門檻加碼送5%等值福利點，不過提醒消費者，小時達單品促銷、行銷活動與實體店不盡相同，以網站標示為主。

此外，摩斯漢堡Mos Order App 「安心取溫馨送」即日起至6/30也祭出多款人氣商品獨家優惠，最高現省6000元，包括「摩斯日式咖哩包」10入，原價850元，優惠價660元。其他還有摩斯經典奶茶或大杯摩斯咖啡15杯，原價900元，優惠價660元；V型薯及中杯冰紅茶組8入，原價800元，優惠價600元等。