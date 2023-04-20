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全聯「韓式1神物」悄特價　她狂囤貨！網驚喊低調：都買10罐送人

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲原PO看到特價，慫恿泡菜控快囤貨。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

網搜小組／劉維榛報導

泡菜控暴動了！一名妹子驚呼，前兩天逛全聯時，赫見最愛吃的泡菜特價中，隨即貼文分享要大家一起囤貨，「巨好吃！這種價格還不買爆！」文章引來2千多人朝聖，一票吃貨也大讚「每次特價都買10罐送人」、「怎麼被報出來了...我都偷偷買！」

一名女網友在臉書《我愛全聯-好物老實說》表示，最近在超市冷藏區看到一款泡菜正在特價，讓她驚訝推坑，「巨好吃！這種價格還不買爆，喜歡慶尚的朋友們，趕緊囤貨吧！」

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照片可見，原PO是在周二（18日）貼文，而該款「慶尚北道韓式泡嫁」促銷價129元，一罐有600公克。

文章曝光後，釣出一票泡菜控大讚，「這個炒泡菜豬肉好吃」、「比較符合南部人的口味偏甜，單吃、包生菜烤肉吃ok，做壽司也行，也可炒洋蔥豬肉。若要煮韓式泡菜鍋會比較不適合」、「記得還有更便宜的時候，這款炒任何都很搭，不會煮的加這個就變無敵」、「回購兩三次了」、「好吃，每次特價都買10罐送人」、「怎麼被報出來了...我都偷偷買」、「跟地方團媽買一罐99元」，原PO也在底下自曝吃法，「煮粥、年糕、煮麵、甚至涼拌，全都沒問題」。

但有網友認為口味偏台式，「這款根本是台灣式韓國泡菜，甜甜的，覺得完全不好吃」、「偏甜跟蒜味重，跟韓國泡菜落差比較大」、「我跟我老公都覺得不好吃...吃完喉嚨都有一個怪味」、「很台式，不是韓式的味道」。

另有內行推薦其他款泡菜，「我覺得好市多的這款『宗家府』泡菜更好吃」、「胡同泡菜好吃」、「泡菜喜歡買地方媽媽現做的，超級好吃！放久的泡菜我沒辦法」、「 喜歡吃酸跟不甜的泡菜，可選新來源，可是不太辣」、「之前最愛是惡魔泡菜，但等團購要等很久，買這瓶後就愛上了」、「泡菜我只推台塑」。

▼多數網友也推爆。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝我愛全聯-好物老實說）

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