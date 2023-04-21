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口罩解禁必買！全聯「健康美麗節」買1送1　美白牙膏不到百元

▲▼全聯、大潤發集結變美好物、母親節好禮，祭出優惠。（圖／業者提供）

▲全聯推出「健康美麗節」、「全聯保健室」，祭出指定商品買1送1、第2件5折起優惠。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

隨著口罩解禁，全聯為滿足消費者需求，即日起推出「健康美麗節」、「全聯保健室」，祭出指定商品買1送1、第2件5折起優惠，像是蔡依林代言的Crest香氛鎖白牙膏，買1送1後平均一條不到百元；另期間每周六日一會員購買美妝/保養/保健食品等，單筆每滿888元現折100元。

全聯實體門市自4/21～5/18推出「健康美麗節」、「全聯保健室」活動，期間每周六日一持福利卡，購買保養/美妝/功能性保健食品，單筆每滿888元現折100元。而「PXGo!全聯線上購」也同步享線上優惠，單筆每滿888元贈1000福利點，預計此檔可帶動整體業績成長1成。

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雖在後疫情時代下已恢復正常生活，但許多消費者早已養成注重自己美麗與健康方面，對此全聯也觀察到，有明星代言加持的商品特別受到矚目，像是蔡依林代言的Crest推出香氛鎖白牙膏新品，標榜擁有1億拋光粒子，去漬亮白，每天喝茶飲或咖啡也不怕，自4/21～5/4期間買1送1優惠，平均一條不到百元。

在「全聯保健室」檔期也特別與台灣骨鬆肌少關節防治學會(TBMJ)合作，於北、中、南8間門市舉辦免費骨質密度檢測活動，期盼民眾能更加瞭解自己的骨骼發展狀況 。

此外更與消費保健產品企業赫力昂Haleon於特定門市設立自我照護專區、同步啟動公益捐贈計畫，消費者只要於4/21～5/18期間至全聯門市購買善存、挺立、克補、舒酸定、牙周適、保麗淨等自我照護產品，赫力昂Haleon將於銷售產品中捐贈1%銷售金額給財團法人弘道老人福利基金會，讓民眾的自我照護行動除了針對自己、家人外，也能做愛心。

▲▼全聯、大潤發集結變美好物、母親節好禮，祭出優惠。（圖／業者提供）

▲大潤發集結變美好物、母親節好禮，祭出優惠。（圖／業者提供）

另外，一年一度的母親節即將到來，大潤發為消費者網羅媽媽最實用、CP值最高的美髮、美容、精補品以及小家電，4/20~5/17推出優惠。像是千元有找的「Olay 滋潤緊緻優惠組」，原價1099元，特價899元，給媽媽滿滿膠原感。

美髮染髮用品則推薦「施華蔻專研修護洗潤系列」，原價379元，特價279元；「ReEn俐艷韓方護髮染髮霜」原價399元，買1送1。給媽媽好元氣則有老協珍熬雞精14入，原價1768元，特價1493元。

5/17前小家電主推專業造型師都大推的神級時尚單品，好比預購商品「全新版Dyson Supersonic™ 吹風機 HD15 普魯士藍精裝盒版」，配備全新二合一抗毛躁順髮吹嘴，智慧溫控、快速乾髮，讓髮根至髮梢綻放光澤。「Panasonic高滲透奈米水離子吹風機-霧墨藍」，擁有礦物負離子具UV防護效果，4種美髮潤肌模式以及智慧溫控，吹頭髮就像在保養，還有多款配件吹嘴和烘罩，讓媽咪隨時擁有亮麗造型，原價11,900元，特價10,900元。

▲▼全聯、大潤發集結變美好物、母親節好禮，祭出優惠。（圖／業者提供）

▲迪士尼100週年慶典款電鍋，也是話題商品。（圖／業者提供）

話題商品還有「大同6人份不鏽鋼電鍋-迪士尼100週年慶典款」，有超可愛迪士尼炫彩肖像，以及櫻花粉外殼，外型吸睛，送禮自用兩相宜，售價4,490元。亦有「Philips Sonicare輕柔舒敏音波震動牙刷」，全新輕柔舒敏音波電動牙刷，每分鐘3萬次震動，讓媽媽保健牙齒，開心吃美食，原價2,659元，特價1,999元。

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