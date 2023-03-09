　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

協助青年朋友畢業即就業　竹市校園就業博覽會3／11開跑

▲「勇闖求職薪未來」校園就業博覽會聯合記者會。（圖／新竹市政府提供）

▲「勇闖求職薪未來」校園就業博覽會聯合記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為協助青年朋友畢業即就業，今（9）日舉辦「勇闖求職薪未來」校園就業博覽會聯合記者會，邀金曲獎得主?te壞特近距離獻唱，並分享追夢過程。新竹市長高虹安宣布，3月11日起接連舉辦五校校園就業博覽會，近600家廠商，鼓勵即將畢業的青年學子及求職的民眾把握機會參加活動，掌握就業市場需求，找到自己的「薪」未來。

高虹安表示，新竹市產官學各界資源相當豐沛，不只有5所大學，還有竹科園區、工研院、國家實驗研究院、國家太空中心等皆座落新竹市，是高科技重鎮，就業環境極具競爭力；新竹市綜所稅申報更連續3年位居全台第一。

高虹安指出，青年是新竹市的重要資產，今年市府攜手新竹就業中心及5所大學合作舉辦校園徵才博覽會，幫助青年掌握產業需求及了解自身職涯發展，不只為企業找到優秀人才，也幫青年開創「薪」未來，更希望新竹優秀的青年學子，能留在新竹穩定就業。

高虹安也分享，過去曾在資訊產業工作，因緣際會進入公共服務領域，鼓勵青年不要害怕跳脫舒適圈、自信迎接各種不同挑戰，跨領域將是未來職場的重要技能，培養不同技能、持續多元學習，並隨著產業趨勢與時俱進，同時結合興趣與專長，有助於職涯長期發展，歡迎青年到校園就博會走走逛逛，尋找自己心目中的理想工作。

出身新竹香山、獲得第32屆金曲最佳新人獎的?te壞特也現身會場，除了近距離獻唱創作歌曲之外，也分享自身求職經驗。她回憶，當年大學考進醫學院，未來看似已成定局，但她卻對未來職涯感到徬徨不安，「難道我的人生只有一種選擇嗎？」，經過各種嘗試後，終於探索出自己的音樂夢想，鼓勵年輕人不要怕失敗、多嘗試，找到自己的興趣勇敢追夢。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，今年勞動部推出「大專青年預聘計畫」，讓大專校院畢業前1年的在校生可以提早透過預聘制度及工作崗位訓練，強化大專青年職場實務技術，還能預先進入5+2創新產業、AI及5G重點產業工作，畢業留任滿30日還有留任獎勵金1萬元，期待未來有更多企業、學校加入響應，讓更多青年提早踏入職場、累積工作經驗，並同時為企業招攬優質的人才。

勞工處長黃錦源表示，本市大學校園就業博覽會首場即將在3月11日陽明交通大學開跑、3月18日在清華大學、3月29日在元培科技大學、4月25日在中華大學、4月26日在玄奘大學舉辦。除了實體就博會之外，還有企業說明會、線上就業博覽會、職涯講座及現場職涯諮詢等一系列徵才活動，歡迎應屆畢業生及求職者踴躍參加。

勞工處提醒，青年朋友可至各校官網瀏覽各校就博會資訊，如有徵才活動或就業相關問題，可洽詢市民專線1999、勞工處青年發展科03-5324900或新竹就業中心03-5343011。

ET快訊
換中職新人王被打爆！　投手教練解釋調度
士兵人間蒸發！　父急飛金門轉搭海龍快艇登島尋兒
館長220元便當「豬肉烘乾在無塵室」！　照片傻眼
相驗結果曝！男屍詭掛海上風電基座　高大成：活活被曬死
安排心理師協助鄧愷威　餅總：全力幫他調整
林襄又瘦了！　啦啦裙鬆一圈「真實體重曝」
快訊／10個兩岸定期航點恢復！　包含廣州、深圳、杭州

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

竹山秀傳醫院婦女節「花獻女神」　籲重視性別平權和婦女健康

協助青年朋友畢業即就業　竹市校園就業博覽會3／11開跑

雲林「鵝媽媽鵝童樂園」獲認證環保育樂場所　副縣長送紅榜

打造台東親水環境 台東縣運動園區游泳池6月試營運

「抗揚塵罩健康」雲林縣政府採購學童口罩　3／23前發放

2023東海岸運動觀光系列活動　今年夏天盛大回歸

枋寮警分局飄咖啡香　員警紓壓後再出發

基捷地方負擔額增加至53億　謝國樑重申向交通部爭取更好條件

嘉義縣消防局參訪東京消防廳+池袋防災館　雙方交流防災經驗

安全優先、開館務實　竹市府重啟兒童探索館工程相關作業

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

萌兔被爸抱起搖晃3下　下秒舒服睡著定格掌中

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

陳零九被爆曖昧篠崎泫才分手　3女星同時發文批「狐狸精」！

竹山秀傳醫院婦女節「花獻女神」　籲重視性別平權和婦女健康

協助青年朋友畢業即就業　竹市校園就業博覽會3／11開跑

雲林「鵝媽媽鵝童樂園」獲認證環保育樂場所　副縣長送紅榜

打造台東親水環境 台東縣運動園區游泳池6月試營運

「抗揚塵罩健康」雲林縣政府採購學童口罩　3／23前發放

2023東海岸運動觀光系列活動　今年夏天盛大回歸

枋寮警分局飄咖啡香　員警紓壓後再出發

基捷地方負擔額增加至53億　謝國樑重申向交通部爭取更好條件

嘉義縣消防局參訪東京消防廳+池袋防災館　雙方交流防災經驗

安全優先、開館務實　竹市府重啟兒童探索館工程相關作業

孕婦長菜花拒就醫！約砲男話術「嘿咻換藥」信了　告性侵26次慘敗

南韓學者爆「醫師、檢察官暗中協助鄭明析」　台灣攝理教發聲了

他不考公職「做水電工」！家人氣瘋...網反讚爽歪：轉國營高分過

強化資安！金管會：重大事件未揭露　最重罰500萬

竹山秀傳醫院婦女節「花獻女神」　籲重視性別平權和婦女健康

【廣編】為女性應援！李毓芬國際婦女節發表新影片：一起#EmpowerHer

大元曝單親「沒感受過父愛」　屈中恆一暖舉她爆哭：謝謝爸！

大谷翔平先發投手扛第3棒　日本戰中國先發陣容出爐

從小被祖父母養大　女DNA檢測找生父意外發現「母被性侵真相」

桃園房價凹陷區現「旋轉大樓」　開價4字頭鎖定換屋客

印度弟幫姊送喜帖摔倒 慘遭超速車當場輾斷頭　

地方熱門新聞

耀登科技斥資7億　桃園營運總部盛大動土

桃園「青農友善創業」　500萬元免息貸款

桃園YouBike 4/1起前1小時免費　年估190萬人次受惠

南消、龜丹六二溫泉異業結盟防災

救護員婉拒餽贈揪感心

限定版「台南400－蘭得有心人」日本亮相

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

南消創新設置「電動車防火宣導諮詢站」

桃園市「大溪簡送德古宅」　修復工程開工

南警「草莓閃電泡芙」歡慶婦女節

蘇花大清水明隧道施工　3/10上午9～11時封閉

男氣喘發作猛閃遠光燈　警及時化解危機

台南職場認證徵選活動開跑

更多熱門

相關新聞

竹市112年勞工大學免費專業課程

竹市112年勞工大學免費專業課程

新竹市112年勞工大學即將開辦，新竹市政府整合本市大學專業師資，提供8系列160場免費專業課程，將於3月10日上午10時起開放線上報名，每場僅收30名，額滿即止。新竹市長高虹安邀請15歲以上勞工及青年朋友們踴躍報名，打造職場專業力，激發創新創業能量！

2023竹市首場徵才活動16日登場

2023竹市首場徵才活動16日登場

竹市就業促進課程職場體驗

竹市就業促進課程職場體驗

竹市推動工作與生活平衡補助計畫

竹市推動工作與生活平衡補助計畫

新竹112年勞工保紓困貸款1/7截止

新竹112年勞工保紓困貸款1/7截止

關鍵字：

新竹市勞工處

讀者迴響

熱門新聞

台中母殺子後同赴黃泉　女兒認屍崩潰大哭

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

3月壽星爽吃「生乳捲買1送1」！

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

Dyson吹風機「好市多下殺1折」補貨了！會員近看噴笑

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

辦好市多新卡　「要補稅、保單」會員怒了

竹聯明仁會春酒！跆拳金牌「黑道學霸」現身

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面