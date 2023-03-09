協助青年朋友畢業即就業　竹市校園就業博覽會3／11開跑

▲「勇闖求職薪未來」校園就業博覽會聯合記者會。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市政府為協助青年朋友畢業即就業，今（9）日舉辦「勇闖求職薪未來」校園就業博覽會聯合記者會，邀金曲獎得主?te壞特近距離獻唱，並分享追夢過程。新竹市長高虹安宣布，3月11日起接連舉辦五校校園就業博覽會，近600家廠商，鼓勵即將畢業的青年學子及求職的民眾把握機會參加活動，掌握就業市場需求，找到自己的「薪」未來。

高虹安表示，新竹市產官學各界資源相當豐沛，不只有5所大學，還有竹科園區、工研院、國家實驗研究院、國家太空中心等皆座落新竹市，是高科技重鎮，就業環境極具競爭力；新竹市綜所稅申報更連續3年位居全台第一。

高虹安指出，青年是新竹市的重要資產，今年市府攜手新竹就業中心及5所大學合作舉辦校園徵才博覽會，幫助青年掌握產業需求及了解自身職涯發展，不只為企業找到優秀人才，也幫青年開創「薪」未來，更希望新竹優秀的青年學子，能留在新竹穩定就業。

高虹安也分享，過去曾在資訊產業工作，因緣際會進入公共服務領域，鼓勵青年不要害怕跳脫舒適圈、自信迎接各種不同挑戰，跨領域將是未來職場的重要技能，培養不同技能、持續多元學習，並隨著產業趨勢與時俱進，同時結合興趣與專長，有助於職涯長期發展，歡迎青年到校園就博會走走逛逛，尋找自己心目中的理想工作。

出身新竹香山、獲得第32屆金曲最佳新人獎的?te壞特也現身會場，除了近距離獻唱創作歌曲之外，也分享自身求職經驗。她回憶，當年大學考進醫學院，未來看似已成定局，但她卻對未來職涯感到徬徨不安，「難道我的人生只有一種選擇嗎？」，經過各種嘗試後，終於探索出自己的音樂夢想，鼓勵年輕人不要怕失敗、多嘗試，找到自己的興趣勇敢追夢。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署長林淑媛表示，今年勞動部推出「大專青年預聘計畫」，讓大專校院畢業前1年的在校生可以提早透過預聘制度及工作崗位訓練，強化大專青年職場實務技術，還能預先進入5+2創新產業、AI及5G重點產業工作，畢業留任滿30日還有留任獎勵金1萬元，期待未來有更多企業、學校加入響應，讓更多青年提早踏入職場、累積工作經驗，並同時為企業招攬優質的人才。

勞工處長黃錦源表示，本市大學校園就業博覽會首場即將在3月11日陽明交通大學開跑、3月18日在清華大學、3月29日在元培科技大學、4月25日在中華大學、4月26日在玄奘大學舉辦。除了實體就博會之外，還有企業說明會、線上就業博覽會、職涯講座及現場職涯諮詢等一系列徵才活動，歡迎應屆畢業生及求職者踴躍參加。

勞工處提醒，青年朋友可至各校官網瀏覽各校就博會資訊，如有徵才活動或就業相關問題，可洽詢市民專線1999、勞工處青年發展科03-5324900或新竹就業中心03-5343011。