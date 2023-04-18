稱立院「死人骨頭」挨轟　薛瑞元再酸：天龍國聽不懂就過度引申

▲衛福部4/18說明「再生醫療法(草案)」及「再生醫療製劑條例(草案)」，部長薛瑞元出席記者會。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部長薛瑞元日前在嘉義高中校慶致詞講「立法院啥米死人骨頭攏有」引發藍委不滿，認為言論充滿歧視、藐視國會，要求道歉。薛瑞元今（18）日回應先是解釋，這句話「對事、對物、不對人」，接著又開酸「天龍國的人聽不懂台語就過度引申」，「他們不懂我沒有辦法強迫他們懂，但說是藐視國會就大可不必」。

國民黨立院黨團今（18）日開記者會痛斥薛瑞元部長口無遮攔、藐視、羞辱國會，難道薛瑞元部長忘記了，立法院除了在野黨，超過六成是執政黨的民進黨立委，難道民進黨立委也承認是「死人骨頭」？立法院長游錫堃是不是該要求行政院長陳建仁與薛瑞元向全體立委和職員道歉？

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薛瑞元下午出席衛生福利部說明「再生醫療法(草案)」及「再生醫療製劑條例(草案)」記者會，會中被問及此事。薛瑞元開頭先說「這個問題我不太想回答」，但還是繼續解釋，那個是他在嘉義高中，對母校學長、學弟妹，同樣嘉義鄉親做的致詞，意思是「在立法院，我不是什麼都懂，所以在立法院問的問題，什麼死人骨頭都有」。薛強調，這「對事、對物、不對人」沒有要用這句話去講人，都是講事情、東西。

薛瑞元進一步說明，這句話是解釋，他自己在立法院什麼樣問題都會被問到，要有邏輯思維，才能即席做回答。薛也提到，他這句話講完現場大家哄堂大笑，包含民進黨立委蔡易餘、新北市長侯友宜，沒有人覺得受到冒犯。

薛瑞元最後說，「天龍國的人聽不懂台語，就過度引伸，說我藐視國會，我也就不計較了，本來他們就不是我的演說對象，他們不懂我沒有辦法強迫他懂，引申說是藐視，就大可不必」。