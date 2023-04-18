桃園警匪追逐！趁紅燈包圍開2槍　贓車匪「跪地被逮」畫面曝

記者劉人豪／桃園報導



今(18日)早上8時許，桃園富國路三段、南崁路二段路口發生警匪追逐事件，嫌犯遇到上班停等紅綠燈車潮，遭車陣卡住無法動彈，警車趕到後立即下車包圍，見嫌犯仍想逃跑開2槍制止，隨後嫌犯發現無處可逃只好乖乖就範，而全部過程都被剛好路過的劉姓駕駛拍下。

▲桃園今早發生警匪追逐，警開兩槍後嫌犯跪地被逮。（圖／Andy Liu提供）

▲追捕過程中警方開兩槍防止嫌犯繼續逃逸。（圖／Andy Liu提供）

目擊的劉姓民眾向《ETtoday新聞雲》指出，嫌犯車輛行經南崁路二段富國路時，恰好現場大量車輛停等紅綠燈，嫌犯無法前行，想轉換方向超車但依然受困，警車此時趕到，嫌犯心急如焚只好踩油門往前衝撞，盼能衝出一條路繼續逃逸，警察見狀立刻趨前包圍嫌犯車輛，但嫌犯不予理會，再度加油門衝撞前後車輛，警察見狀開2槍制止後要求嫌犯下車，嫌犯感覺大勢已去，才停止抵抗乖乖就逮。

▲劉姓民眾指出，該起事件恰好就發生在他車前。（圖／Andy Liu提供）

據了解，該起事件發生在今天早上8時20分許，警方發現可疑車輛後，要求嫌犯停下接受檢查，但嫌犯不予理會開車加速逃逸，之後警方發現嫌犯駕駛的是贓車，追逐到南崁路二段後開了2槍，讓嫌犯乖乖就範帶回偵辦。