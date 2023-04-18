攔詐482萬！嘉縣「全民識詐」表揚6名金融機構行員

▲嘉義縣表揚阻詐守門員 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局強力推動「全民識詐」，進行分齡分眾主題式反詐宣導，除於地方電視臺播送反詐騙宣導影片、走入夜市親身向民眾宣導外，近期特別邀請縣長翁章梁為嘉義打詐隊發聲，將最新網路購物詐騙、「穩賺不賠、花小錢賺大錢」假投資廣告、普發6千元政策等詐欺手法宣導予民眾周知，並提醒民眾，如有接到來電或簡訊要求前往匯(領)款之情形，千萬不要聽從對方指示操作 ATM 或轉帳，可撥打 165 反詐騙諮詢專線或 110 請求警方協助。

縣警局詹登燦副局長於今(18)日縣府治安會報中，公開表揚6名在112年1、2月間各金融機構行員攔阻詐騙有功人員，成功守護縣民財產達新臺幣482餘萬元。

藉由落實警、銀合作，主動關懷提問以即時攔阻詐騙。本次假投資的詐騙老梗再現，要求民眾匯款新臺幣100萬元至指定帳戶投資，布袋郵局周姓行員警覺民眾疑似遭詐騙，立即通報布袋分局員警到場,發現詐騙集團以「穩賺不賠」、「花小錢賺大錢」之話術匡騙民眾匯款,所幸經行員及到場員警耐心分析與勸說後，當下驚覺取消匯款。

縣警局副局長詹登燦表示：為強化全民反詐意識，本局辦理「防詐咖啡廳、提神防詐欺」、「相揪來看花 金錢麥亂匯」等多項實體宣導活動，並運用社群媒體網站、電視(廣播)電臺及人潮聚集場所，強力推播「縣長翁章梁」、警政署「阿昭署長來宣導」及「嘉義長庚醫院院長」、「新港奉天宮邱達煌主委」拍攝之防詐宣導影片，期望透過舖天蓋地策略之宣導，讓民眾認識詐騙集團慣用的詐騙手法，藉此增強防詐免疫力，守護縣民財產。