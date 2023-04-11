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電音三太子現身板橋車站！遇學生技癢尬舞　真身竟是波麗士大人

▲▼板橋分局員警扮三太子宣傳防詐，遇練舞學生互相尬舞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲板橋分局員警扮三太子宣傳防詐，遇練舞學生互相尬舞 。（圖／記者陳以昇翻攝，下同）

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋警分局為強化全民防詐知能，員警裝扮成三太子到板橋車站與青少年互相尬舞，在各校學生平時練舞的場地，同台競技熱舞，引來上班族遊客圍觀，不料事後脫下服裝，竟全是警察裝扮，不僅跳得專業，也跳得滿身汗，讓同學驚呼驚喜。板橋警表示，三太子出動讓詐騙無影遁形，保庇你們不要被騙。

原來，板橋警方為了宣傳反詐騙煞費苦心，不僅化身電音三太子吸睛，還以電子看板播放「假交友」及全民防詐宣導影片，針對「假網拍、假投資、解除分期付款、假檢警、假愛情交友及假冒親友詐騙」等詐騙手法加強宣導，提高「識詐」知能。

板橋警分局偵查隊長陳盈元指出，民眾若接到不明來電，需前往ATM操作解除分期或詐稱需購買遊戲點數作為驗證身分繳交保證金或一定是詐騙，網路假愛情交友邀投資是誘騙青少年上當的陷阱，民眾如遇疑似詐騙情形，切記阻詐三步驟「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打165反詐騙專線」。

為落實「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，播放百工百業全民防詐宣導影片，目在「識詐、堵詐、阻詐、懲詐」，藉此達到「防詐騙、擋金流、清集團」的目標。民眾可在臉書搜尋「板橋警聲雲」粉絲專頁，及打詐板橋隊舉辦的「識詐週」，將有一連串豐富的宣導活動。

分局長黃南山表示，利用各項活動場所融入更易分齡分眾，深入不同年齡族群去宣導加深印象並廣為宣傳，此次針對青少年生活習慣、日常喜好、被害風險，辦理本次熱舞宣導活動，是鼓勵青少年從事正向休閒活動，民眾若懷疑被詐欺要求匯款，可向金融機構行員反映，員警將立即到場協助，共同保障民眾財產安全。

▲▼板橋分局員警扮三太子宣傳防詐，遇練舞學生互相尬舞 。（圖／記者陳以昇翻攝）

 

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