澎湖縣警局白沙分局成立「打詐花火隊」　推防詐五部曲

▲澎湖縣政府警察局白沙分局成立「打詐花火隊」。（圖／白沙分局提供）

記者陳洋／澎湖報導

澎湖縣一年一度的夏季盛事「海上花火節」即將到來，尤其今年度更結合迪士尼100周年奇幻慶典主題，預計將吸引更多觀光人潮，在此同時，警政署特地在5月5日舉辦「全民防詐 藝起發聲」活動，邀請近40位藝人一起發聲；為了搭上這批防詐熱潮，澎湖縣政府警察局白沙分局也同步成立「打詐花火隊」，主要宗旨是希望百工百業都能一起加入防詐工作，並讓打詐的效能，就像花火在夜間空中施放一樣，讓民眾看得到、聽得到、感受得到，產生入里、入戶、入心的防詐成果。

為迎接此次的花火盛會，白沙分局海上、陸地資源併用，充分利用轄區地理特色，設計了一系列的行動方案，希望以吸睛的方式，讓民眾有煥然一新的體認；此次的行動方案共有五大主題，分別為：

一、 「海上花火-防詐行動教室」：於交通船、觀光遊艇上成立快閃行動教室，向旅客宣導基本觀念，讓民眾在候船出遊的瑣碎時間內，更能仔細聆聽防詐知識，只要「遊客想搭船，識詐技巧一定傳！」

▲澎湖縣政府警察局白沙分局成立「打詐花火隊」。（圖／白沙分局提供）



二、 「海上花火-防詐旅遊專案」：結合澎湖縣轄內北海(吉貝嶼、目斗嶼)、東海(鳥嶼、員北嶼)的觀光業者，協力廣發防詐宣導單，讓遊客體認到，美麗菊島的防詐工作，絕對不是警察一個人的武林！

三、 「海上花火-防詐溫馨民宿」：白沙分局轄內有數百家的飯店與民宿，也請業者主動將防詐宣導單擺放於民宿大廳或旅客房間內，以供隨時閱覽，期能「舉頭看夜景，低頭讀傳單！」

四、 「海上花火-防詐特色小吃」：澎湖縣白沙鄉、西嶼鄉絕對是吃貨的最愛，不僅有仙人掌、火龍果甜點，還有炸丁香魚、炸花枝丸、炸月亮蝦餅等誘人美食，積極鼓勵特色小吃業者加入警察分局防詐團隊，遊客只要吃「炸」，「詐」就得消！

五、 「海上花火-防詐教官證書」：廣邀村里(事)長參加防詐講座，取得榮譽證書後，成為防詐教官，屆時遠近馳名的景點，例如小門村鯨魚洞、二崁村古厝、通樑村跨海大橋、池東村柱狀玄武岩等，都能透過近期即將要成立「打詐里長隊」，將澎湖之美與識詐之要，傳得更遠！

▲澎湖縣政府警察局白沙分局成立「打詐花火隊」。（圖／白沙分局提供）

白沙分局表示，此次「打詐花火隊」的成立，不僅要能貫徹中央上級單位的意旨，也就是防詐政策要能深入化、全面化、持續化之外，更要能審視轄區本身的治安環境，發展出立竿見影、預案調整、淺顯易懂的庶民策略，相信此次花火節的來臨，不僅是一場觀光盛事，更是警方教導民眾識詐的最好契機！希望防詐成果就像花火一樣，永遠絢爛！