屏榮醫院長化身「一日宣傳大使」　偕屏警傳送防詐反毒箴言

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣政府警察局為喚起民眾防詐反毒意識，於今(13)日由刑警大隊大隊長黃維和率宣導團前往與屏東榮民總醫院合作，由院長吳東霖現身充當「一日宣傳大使」，針對假檢警詐騙案，錄製「假冒健保卡遭冒用詐領保險金與涉刑案要監管帳戶」防詐宣導箴言。

▲屏東榮民總醫院長吳東霖化身「一日宣傳大使」 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

吳院長提醒到院候診年長者及陪醫家屬注意防範，不要受詐騙話術誘騙造成財產的損失，同時呼籲鄉親平時多關心家人，提醒家人不要因好奇、僥倖心理或朋友誘惑慫恿而嘗試毒品，避免遭受毒品的荼害。

屏東縣警局分析近期年長者遭詐騙案類以「假檢警詐騙」居多，詐騙集團以假冒健保署(局)、警官、檢察官手法，打電話說受害者的健保卡遭冒用詐領保險或涉洗錢案件，為了案件調查，要監管受害者的金融帳戶，還會偽造地檢署的執行(傳票)命令要求受害者到住家附近的超商接收傳真公文，同時用「偵查不公開」藉口恐嚇受害者，如將檢察官辦案內容透漏給親友，會違反偵查不公開規定而遭受刑事追訴，還會連累家人遭黑道集團暴力傷害等話術威脅，誘騙受害者上當而交付金融帳戶，直到帳戶內金額遭提領一空才驚覺受騙。

另，時下流傳的強力搖頭丸PMMA、FM2、冰毒、喵喵等新興毒品，經常出現在年輕朋友流連駐足的KTV、酒吧、舞廳、網咖、夜店、摩鐵或民宿聚會轟趴等場所，毒販會用警察驗不出來、吸一下不會怎樣或沒膽、媽寶等諷刺言語，誘騙年輕朋友試用而致成癮或淪為共犯。

縣警局長蔡文峰表示，少子化造成年長者單獨在家或在家擔負照護孫子(女)的工作，於接獲詐騙電話當下無法及時與親人求證，加上詐騙話術恐嚇威脅而致受害；新興毒品的偽裝千變萬化，年輕朋友在參加各類聚會時，不要好奇、輕忽而誤用來路不明飲料(食品)，讓自己步上染毒不歸路甚或淪為毒犯利用的工具。也呼籲鄉親遇有疑問可撥打165反詐騙專線或110報案求證，同時請鄉親注意關注警政署將於5月5日發起「全民防詐 藝起發聲」活動，共同加入反詐行列。