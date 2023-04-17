視察斗南僑真國小　陳揆：讓學生快樂學習、五育均衡發展

▲行政院長陳建仁今日至斗南僑真國小視察該校廁所及操場改善情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

行政院長陳建仁今（17）日於僑真國小視察該校廁所及操場改善情形，行政院長陳建仁表示，他已於今年2月核定「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」，將先就已完成規劃設計的廁所，補助14億元經費；另外，為讓學生有充足的育樂與運動空間，政府也會持續努力改善學校操場，讓孩子們都能快樂學習，獲得五育均衡發展。

行政院長陳建仁抵達僑真國小後，首先聽取教育部國民及學前教育署副署長許麗娟簡報「改善校園環境成果報告」，了解中央近年重大教育投資，以及協助全台校園工程改善情形。陳院長致詞結束後，在僑真國小校長引導下，由該校學童擔任的「咖啡小達人」向陳院長現場示範手沖咖啡學習成果。隨後，先前往視察廁所及操場改善情形，再與正在上體育課的學童們親切互動，並稱讚一年級學生跳繩學習成果優異。

▲行政院長陳建仁今日至斗南僑真國小視察該校廁所及操場改善情形。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

行政院長陳建仁表示，孩子是國家未來的主人翁及棟樑，因此中央及地方政府在推動教育工作上，或民意代表在為地方爭取教育資源及預算上，皆希望讓孩子能夠快樂學習，並獲得「德、智、體、群、美」五育均衡發展，同時也讓每一位孩子在學校都能獲得最好的照顧，且身心靈能夠健康、平安喜樂。

並指出，維護廁所清潔是提升公共衛生品質的重要關鍵之一，否則髒亂的廁所恐產生許多傳染病，尤其是腸胃道疾病，而學校因為學生人數眾多，為避免交叉感染，因此廁所需要不斷改善。有鑑於此，蔡英文總統於2016年上任後，政府已投入超過40億元經費，改善全臺超過2000棟中小學廁所，其中雲林縣獲得約2億元的補助經費。

行政院長陳建仁說，今年2月核定「公立高級中等以下學校老舊廁所改善計畫」將先就已完成規劃設計的廁所，補助14億元經費，未來將繼續辦理補助；針對操場改善工程，政府持續加強學校操場的改善，讓學生有充足的育樂與運動空間，尤其在少子女化的今天，每一個孩子都是父母的寶貝，希望透過政府政策，讓孩子們接受良好的教育、培育與訓練。

▲陳院長致詞結束後，在僑真國小校長引導下，由該校學童擔任的「咖啡小達人」向陳院長現場示範手沖咖啡學習成果。（圖／記者蔡佩旻翻攝）