「郭台銘記者會我很失望」　黃揚明舉1事轟：太刻意！

▲郭台銘科技經濟政治開拓之旅「台灣需要一個很棒的 CEO」最新進展報告。（圖／記者湯興漢攝）



記者詹宜庭／台北報導

表態角逐國民黨2024總統大選提名的鴻海創辦人郭台銘今日召開「日本科技經濟開拓之旅」返台說明會，不僅將國旗、國父遺像置於講台正上方，議程還安排「唱國歌、讀國父遺囑」。對此，媒體人黃揚明18日感嘆「很失望」，他認為，郭若想以「中華民國派」自居，也許有更好的方式，這樣的方式反而太刻意。

郭台銘今日召開「日本科技經濟開拓之旅」返台說明會，會中，郭台銘戴著國旗帽唱國歌，舉手向國父致意並宣讀國父遺囑。針對總統大選提名，郭台銘表示，「請給我30天的時間，我會在這段時間中，密集將具體清楚的主張和⼤家充分溝通，讓⼤家判斷我是不是真的做了對的準備。」

對此，黃揚明今日透過臉書發文直言，「今天的郭董記者會，老實說，我很失望！即使鴻海尾牙都是這樣開場，但開場唱國歌、宣讀國父遺訓實在太刻意。若要以『中華民國派』自居，也許有更好的方式。」另針對現場記者需手寫提問單，由主持人彙整後代替發問，黃揚明則痛批郭「毫無面對媒體的誠意。」

至於媒體問及「對前總統馬英九是否有誤會？無法溝通？」郭台銘回應，「祕書把我的手機沒收，不然我現在可以打給他」。黃揚明強調，若郭台銘真的現場直播打電話給馬英九，而且馬英九真的接，那就真的危機處理100分了。