響應2050淨零排放！中華郵政開賣電動機車　35項環保商品買千送百

▲中華郵政i郵購網路商城推出「i永續，安心買」活動，銷售35項環保及綠色商品。（圖／中華郵政）

記者李姿慧／台北報導

為響應2050淨零排放政策，中華郵政即起到5月31日止，將在i郵購網路商城推出「i永續，安心買」活動專區，銷售35項環保及綠色商品，包括電動機車、環保洗衣精等，並祭出單筆消費滿千送百購物金點數。

中華郵政公司董事長吳宏謀表示，為響應國家2050淨零排放政策，呼應4月22日世界地球日，希望善盡公民地球責任，落實愛護生活環境，從每個人做起，這幾年來，中華郵政加速數位轉型，落實ESG永續發展，倡導綠色投資、綠色採購、綠色消費和綠色生活。

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吳宏謀指出，i郵購銷售平台提供多項優惠，鼓勵大家透過i郵購或下載行動郵局APP快速選購和支持具有環保標章、友善環境或台灣在地的綠色商品，希望大家能同心協力一起來，落實對愛地球愛環境國家政策方向。

即日起至5月31日止，民眾於i郵購網路商城「i永續，安心買」活動專區，單筆訂單消費滿1,000元即送100元紅利購物金點數，滿2,500元即贈送獨家環保食物袋，鼓勵民眾支持環境永續。

▼i郵購網路商城推出35項環保及綠色商品。（圖／中華郵政）