國際郵件5月起68個國家「加收緊急情況附加費」　最高260元

▲5月起有68個國家仍需加收緊急情況附加費。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧 /台北報導

航運價格調漲，國際郵件加收緊急情況附加費，中華郵政公告最新一批68個國家國際郵件將加收附加費，其中加拿大加收資費65元、美國30元、西班牙100元、瑞士125元、阿根廷和智利及祕魯各別加收260元，5月1日起實施。

中華郵政公告最新一批國際郵件加收「緊急情況附加費」，自112年5月1日起實施，中華郵政指出，因應新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)疫情影響致航運價格調漲，公告國際郵件加收緊急情況附加費之寄達地及其計費標準。

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中華郵政說明，出口郵件遇有緊急情況，譬如疫情等，導致航運價格激增，將加收緊急情況附加費，並於每月公告自次月起實施，未列入的寄達地，將於實施日起停收緊急情況附加費。

根據中華郵政公告，最新總計有68個國家需加收緊急情況附加費，其中阿根廷、智利、祕魯最高，各別加收資費260元，墨西哥加收220元，法國、荷蘭等加收40元，德國、美國等加收30元，印尼、印度等加收25元，新加坡加收15元。

中華郵政表示，未列入加收緊急情況附加費寄達地，自5月1日最新緊急附加費實施之日起，停收本項緊急情況附加費。這次續停收3個寄達地包括奧地利、喬治亞及英國等。