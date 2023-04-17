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近700萬人還沒領！郵局今開放臨櫃現領6千　尾數「這5號碼」先領

▲▼中華郵政,郵局,ATM,窗口。（圖／記者李姿慧攝）

▲郵局今開放臨櫃領取普發現金6千元。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

全台已有超過1600萬人透過登記入帳或ATM領取普發現金6000元，不過仍有近700萬人還沒領，今(4月17日)起開放民眾到郵局臨櫃現領，首周採身分證尾數單雙號分流，今開放「末碼1、3、5、7、9」者先領取，全台1298間郵局都可領現。

郵局今(17日)開放臨櫃領取普發現金6000元，首周(17日~22)採身分證、居留證統一證號尾數單雙號分流，今天(17日周一)、19日周三、21日周五開放尾數單號1、3、5、7、9這5個號碼民眾請領；18日周二、20日周四、22日周六則開放尾碼雙號2、4、6、8、0者領取。

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民眾本人親自領取時，領有健保卡者，應持健保卡；未領有健保卡者，應持國民身分證或中華民國居留證等身分證明文件正本領取。如果委託他人領取時，除本人健保卡外，應要同時出具受託人具照片之身分證明文件，譬如國民身分證或健保卡或中華民國居留證，並由受託人簽收。領款人須當場核對無誤後，於簽收欄簽名或蓋章，並留存聯絡電話。

▲郵局單雙號分流領取流程。（圖／財政部提供）

▲郵局單雙號分流領取流程。（圖／財政部提供）

另外，年長者、身心障礙者可至友善服務櫃檯辦理，這兩類型民眾可免受分流限制。

中華郵政預估，至少將有300萬人會到郵局臨櫃領現，其中約有200萬人會擠在第一周，籲民眾可先下載「行動郵局」APP，4步驟輕鬆到郵局臨櫃領現，首先透過APP點選據點查詢，第二步驟選擇附近郵局，第三步驟可查詢該郵局當下等待人數並預約取號，第四步驟可透過APP導航到最近郵局去並依現場叫號順序臨櫃辦理。

此外，警方也提醒，目前已發現詐騙集團透過架設不法網站，騙取民眾登入或連結以騙取個資，另還有詐騙簡訊及詐騙電話，或佯稱政府機關人員打電話、傳簡訊，呼籲提高警覺，切記「不點擊、不填輸、不匯款」。

▼郵局APP預約臨櫃領6千步驟。（圖／中華郵政）

▲▼郵局APP預約臨櫃領6千步驟。（圖／中華郵政）

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