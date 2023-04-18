快訊／猴痘「新增15例」大爆發！創單周新高「13本土+2境外」

記者洪巧藍／台北報導

猴痘疫情大爆發！疾病管制署今（18）日公布國內上周增加15例猴痘個案，創單周新高紀錄，其中分別有13例本土與2例境外移入。13例本土分別是北部12例、南部1例，年齡介於20多歲到40多歲，陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，到醫院就醫採檢通報確診；境外移入則是來自馬來西亞與日本。

▲疾管署疫情周報，疾管署發言人羅一鈞說明。（圖／疾管署提供）

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疾病管制署今(18)日公布13例本土個案均為本國籍男性，分別為北部12例及南部1例，年齡介於20多歲至40多歲，於3月26日至4月16日間陸續出現發燒、淋巴腺腫大、水泡、膿疱及紅疹等症狀，並至醫院就醫，經醫師評估後採檢通報，分別於4月11日至4月17日確診。

2例境外移入個案(馬來西亞及日本)分別為北部20多歲外國籍及南部30多歲本國籍男性，確診前均有境外活動史，並於回國後陸續出現症狀，就醫後採檢通報，並於4月11日確診。經疫調匡列相關高風險接觸者19名，已進行衛教並自我健康監測21天，另5名非高風險接觸者已給予一般性衛教注意自身症狀。

疾管署說明，我國自去(2022)年6月23日將Mpox列為第二類法定傳染病，截至今日累計確診40例病例(31例本土及9例境外移入)，其中9例住院治療中、7例於居家自主健康管理中，其餘24例已康復。

疾管署統計，截至4月17日共計完成7,024人Mpox疫苗接種服務，其中暴露後預防(PEP)接種43人及暴露前預防(PrEP)接種6,981人；而符合「近6個月內曾有高風險行為者」計接種6,826人。另，自4月10日開放第二階段疫苗接種意願登記至今日中午12時，完成登記民眾計25,163人，將依據民眾登記順序與所選擇醫院提供名額，依序寄送電子郵件通知民眾進行門診預約掛號。

請民眾於收到預約掛號通知後，至所提供的醫院網站連結，完成預約掛號，並依掛號時間前往醫院接種疫苗。目前尚有4,837個名額可登記，請符合條件民眾儘速至「猴痘疫苗接種意願登記平臺( https://mpox.cdc.gov.tw/ )」登記，以完成疫苗接種，保護自己與他人。

疾管署說明，因應我國本土猴痘疫情，為兼顧醫療量能、民眾權益及社區防疫安全，加以猴痘初期症狀表現較不典型，不易與其他傳染病區分，為鼓勵民眾若有疑似症狀即通報採檢避免延遲診斷，針對疑似個案之處置進行調整；同時經參考猴痘傳播力與侵襲率等相關國際文獻證據，以及先進國家對於猴痘確診個案之隔離政策與處置措施，又考量猴痘傳播具侷限性，須長時間密切接觸或親密接觸才有較高傳播風險，本波國際及本土疫情亦以性接觸傳播為主，國內個案之高風險接觸者監測迄今，未有發生感染情形，一般日常生活、工作接觸等感染風險低，爰依專家會議決議調整個案處置相關流程，重點包括：通報或確診個案經臨床專業評估，醫療上無住院治療照護之需要，且家中條件適合(可1人1室)，可返家自主健康管理。

其中疑似個案衛教提供「疑似猴痘個案衛教事項」並需自主健康管理至檢驗結果陰性排除為止。而檢驗結果為陽性確診之個案，則再次綜合評估，無住院收治需求者，提供「猴痘個案居家自主健康管理事項」，依自主健康管理不同階段提供衛教與建議，並由衛生單位定期追蹤關懷。後續個案如符合結束自主健康管理條件(包括至少24小時沒有發燒、過去 48 小時內沒有出現新的皮膚病灶、所有病灶都結痂脫落且長出新皮膚及沒有黏膜病灶)，由衛生單位協助安排就醫評估。