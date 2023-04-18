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少年機構「過期食材」做糕點還販售　高雄衛生局開罰...至少6萬

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲高雄少年機構遭投訴販售過期食材，工作空間還有犬隻出入。（圖／林智鴻議員提供）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市一所少年安置機構遭指控，以「住VIP室」為由幽禁院生，還在宿舍裝設監視器監控院生，院生表示，機構為籌措經費而成立烘焙坊，但卻用過期食材，過期包裝換標籤繼續賣，製作環境中還有犬隻出入，環境髒亂不堪。衛生局今(18日)立即派員到場稽查，發現有多種原料食材過期，依法處6萬元以上罰鍰；另外，作業區還有多項缺失，要求限期改善。

民進黨高雄市議員林智鴻接獲投訴，高雄市私立慈暉關懷學園有多名院生、離職員工控訴機構不當管教違反人權。前院生Y指出，該機構為籌措經費成立蘋果綠烘焙坊，但烘焙坊環境髒亂衛生堪慮，食品材料保存環境不佳，常有犬隻出入，甚至使用過期食材製作產品，過期的包裝則換標籤繼續賣，完全無視消費者的權益與健康。

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▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲▼院生指控烘焙坊環境髒亂，過期包裝換標籤繼續賣。（圖／林智鴻議員提供）

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

院生A出面控訴，為供應烘焙坊大量義賣產品，機構常逼迫院生熬夜超時工作，前年中秋節期間，為趕製月餅訂單，院生更曾被逼連續製作糕點40小時，去年中秋節更有院生熬夜失神，導致手指遭機械切斷。去年11月疫情期間，甚至要求確診院生支援趕製訂單，血汗壓榨、罔顧食品衛生把關。

▲院生控訴被逼連續做40小時的糕點，熬夜失神手指被機器截斷。（圖／林智鴻議員提供）

▲院生控訴被逼連續做40小時的糕點，熬夜失神手指被機器截斷。（圖／林智鴻議員提供）

高雄市衛生局今日上午派員至「蘋果綠烘焙坊」稽查，作業區查獲逾期蛋黃液、檸檬原汁及巧克力等原料，現場仍持續清點中，後續依食品安全衛生管理法第15第1項第8款暨同法第44條規定處6萬元以上罰鍰。

衛生局指出，作業場所作業區未見寵物，但已責令業者食品作業區不得飼養寵物。另，作業區未維持清潔、冷藏櫃未有溫度記錄監測、冷藏食材部分未妥適覆蓋、廢棄紙箱未專區擺放等缺失，現場依違反食品安全衛生管理法第8條第1項限期改善，若屆期複查未改善者，將依同法44條第1項規定處新臺幣6萬元以上罰鍰。

▲▼衛生局今日到場稽查，發現多項過期原料。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局今日到場稽查，發現多項過期原料。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局今日到場稽查，發現多項過期原料。（圖／記者許宥孺翻攝）

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