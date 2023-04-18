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社會 社會焦點 保障人權

高雄少年機構囤過期食材！餐盒保存3天變30天　她淚駁：被報復

▲院生出面指控機構。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲機構前員工、院生出面指控機構管理不當，經營烘焙房有食安問題。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

高雄市一所少年安置機構遭指控，以「住VIP室」為由幽禁院生，還在宿舍裝設監視器監控院生，毫無人權。院生更揭露，機構為籌措經費而成立烘焙坊，但卻用過期食材，過期包裝換標籤繼續賣，製作環境中還有犬隻出入，環境髒亂不堪，甚至還要確診院生趕訂單。對此，機構主任胡靜婷幾乎否認，更淚訴被惡意抹黑，暗指爆料者挾私人糾紛報復。

高雄市私立慈暉關懷學園有多名院生、離職員工向民進黨高雄市議員林智鴻投訴，怒批機構不當管教違反人權，包括把院生關在稱為「VIP室」的小房間，曾有人被關了一個月。禁閉室為廁所改建，室內通風不良，除了環境髒亂、廁所排水不良，目前更有一名智能障礙院生正遭拘禁於禁閉室。此外，機構宿舍私人空間都被裝設監視器，睡覺、換衣服全都被看光光，毫無隱私。

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲▼高雄少年機構遭投訴設置禁閉室，狗狗還進出烘焙工作坊。（圖／林智鴻議員提供）

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

前院生Y指出，該機構為籌措經費成立「蘋果綠烘焙坊」，但烘焙坊環境髒亂衛生堪慮，食品材料保存環境不佳，常有犬隻出入，甚至使用過期食材製作產品，過期的包裝則換標繼續賣，完全無視消費者的權益與健康。

院生A控訴，為供應烘焙坊大量義賣產品，機構常逼迫院生熬夜超時工作，前年中秋節期間，為趕製月餅訂單，院生更曾被逼連續製作糕點40小時，去年中秋節更有院生熬夜失神，導致手指遭機械切斷。去年11月疫情期間，甚至要求確診院生支援趕製訂單，血汗壓榨、罔顧食品衛生把關。

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲院生指控機構使用過期食材，過期食物換標籤繼續賣。（圖／林智鴻議員提供）

對於院生、前員工的證據指控，機構主任胡靜婷表示，2年前因疫情爆發，機構才騰出2個獨立房間，目前有一名院生住在裡面，但並非確診。胡靜婷哽咽地說：「該名院生有中度智能障礙、自閉傾向，只要情緒不好，就會拿石頭丟路人，因為發生很多起，我們真的不知道該怎麼處理，我們跟孩子說，麻煩他暫時住在裡面。」胡靜婷強調，這部分已有向社會局、法院告知。

胡靜婷說，房間內確實有裝監視器，但會將鏡頭盡量移到公共空間，她強調，機構輔導的孩子是特殊屬性，基於其他孩子的安全，才裝設監視器。

▲▼衛生局今日到場稽查，發現多項過期原料。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲衛生局今日到場稽查，發現多項過期原料。（圖／記者許宥孺翻攝）

針對前院生指控，烘焙坊使用過期食材等食安問題，胡靜婷說：「烘焙坊師傅在3月底離職，有一些(過期食材)明明在3月底就丟掉了，剛剛卻出現在樓上，確實師傅走後，東西沒有落實盤點，我們概括承受。」

而將過期包裝改標籤繼續賣，胡靜婷則澄清，「餐盒保存期限是3天，孩子打成30天」，今天早上工作人員也有檢查到，餐盒標籤又被打成30天，並不是把過期食品改標籤，「絕對不做這種事」，吐司、麵包不是當天做的絕對不會賣。

至於環境髒亂、犬隻出入烘焙坊的部分，胡靜婷說，是她飼養的，狗狗有定期清洗很乾淨，但個性黏人，若找不到她的話會四處找。胡靜婷也坦言，工作空間不適合犬隻出入，因此有告知員工，若看到狗狗就要驅離，「但是不知道為什麼會拍到這些東西」。

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲胡靜婷說，有告知員工看到狗要驅離，但不知道為什麼會拍到這畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

另有院生指控，為趕製月餅訂單，曾有院生更曾被逼連續製作糕點40小時，去年中秋節更有院生熬夜失神，導致手指遭機械切斷。胡靜婷嚴正澄清：「絕對沒有這件事情！」之前確實有小孩子手指受傷沒錯，但並非熬夜40小時，而是小孩子方便行事造成的意外，且絕對不可能讓染疫的小孩子過來(做烘焙)。

▲▼高雄少年機構遭投訴。（圖／林智鴻議員提供）

▲院生控訴確診還被叫去做烘焙，胡靜婷說絕沒此事。（圖／林智鴻議員提供）

胡靜婷淚訴，其實她前幾天就知道會被惡意抹黑，心中覺得很委屈，但又怕講出來會傷害到這個孩子(爆料者)，因先前和這位院生有其他個人糾紛，他就揚言要把學園毀掉，沒想到他真的做了。

胡靜婷說，該名院生已離開學園，但之前有回來做志工，但她剛剛去烘焙房，發現「有很多東西根本不該出現的東西出現在那裡，確實我們沒有落實檢查，是我們的疏失，但那些東西早就該報廢，竟然也出現了，無法知道是何時放進去的，既然被查到，不管是誰放的，我們蓋然承受。」

▲高雄市私立慈暉關懷學園主任胡靜婷表示，針對指控覺得委屈。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲高雄市私立慈暉關懷學園主任胡靜婷表示，針對種種指控內心覺得委屈。（圖／記者陳宏瑞攝）

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