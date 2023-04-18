國小傳霸凌...教育局：師立即調離現職　盧秀燕強調絕不袒護

▲台中連續發生師生霸凌案，盧秀燕霸氣回應，一切秉公處理「沒必要袒護」。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

台中發續發生師長霸凌學生案件，對此台中市長盧秀燕在議事堂接受議員質詢時回應，「一定秉公處理，這個社會誰也沒有必要袒護誰」。盧秀燕表示，要語重心長地說，教育是有教無類、春風化雨的事情，教育很難、很辛苦，既然選擇擔任老師、教育人員或者是擔任父母，一定要有愛心、耐心、智慧，去處理孩子的紛爭，她要拜託老師、父母，都是孩子一生最重要的人。

盧秀燕也呼籲外界尊重教評會，全國都有教評會，由相關人員組成，她會請教育局督促學校教評會，公平處理，讓事情水落石出，受到委屈的人可以伸張正義。

▲台中再爆老師霸凌案，女童寫70字道輕生念頭。（圖／記者游瓊華攝）



教育局指出，該名女童去年12月與同班同學發生口角，經校方協調之後，同學公開道歉並寫500字悔過書，女童家長雖接受道歉，但不滿導師對此「生對生」的霸凌事件處理不當，校方也未依規定做校安通報，市府教育局強調，將依規追究學校行政責任。

教育局表示，今年1月又發生此名女學童被導師提報性平事件，女童家長則提報導師霸凌該生；校方對性平及霸凌事件正在調查中，調查期間，導師暫時調離現職，請假在家靜候調查，教育局持續督導學校儘速完成調查，還原事件始末，釐清真相。

▲人本基金會列出女童遭霸凌案時間軸。（圖／記者游瓊華翻攝）



教育局指出，據校方反映今年1月中下旬，導師發現班上有2位男生推另1位男生撞到女童。導師請相關學生填寫陳述表，旋即通報性平事件；校方今年2月8日召開性平會決議受理案件，並組成3人調查小組進行調查，調查程序正進行中，為完善相關訪談資料，4月14日函知當事人展延調查程序。

針對遭批處理態度消極，校方否認，強調積極、努力處理中。目前已經將梁姓導師調離導師職務，後續積極進行訪談、處理調查過程中。除了「生對生」霸凌案導師處理消極之外，家長也提出「師對生」霸凌調查，校方也要求調查委員盡快給予調查報告，下一次審查調查報告會議將依教師法處理後續。